Administraţia Trump ia în calcul înlocuirea ambasadoarei SUA în Grecia. Noi controverse legate de Kimberly Guilfoyle

Casa Albă evaluează posibilitatea înlocuirii actualei ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată în mai multe controverse în ultimele săptămâni, relatează The Wall Street Journal, care citează funcţionari ai biroului prezidenţial.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia Foto: Instagram @kimberlyguilfoyle

Ziarul american The Wall Street Journal a publicat sâmbătă o relatare bazată pe înregistrări care o surprind pe Guilfoyle lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux şi, de asemenea, rugând un om de afaceri american să-i procure o invitaţie la o cină în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al preşedintelui american Donald Trump, în timpul recentului Forum Economic Mondial de la Davos, din Elveţia, scrie Agerpres.

„Ştii, pot să-ţi pun lumea la picioare. O meriţi", i-a spus ea omului de afaceri în înregistrare, adăugând: „O să te ajut să câştigi o grămadă de bani".

The Wall Street Journal a relatat, de asemenea, că inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă ambasadoarea SUA a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri.

Aceste ultime dezvăluiri vin după ce acelaşi ziar a publicat alte informaţii care ar putea-o compromite pe Guilfoyle, cum ar fi faptul că femeia i-ar fi cerut unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari făcută cu cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat ca ambasadoare în iulie 2025.

Potrivit ziarului, în schimbul acestui „serviciu", Guilfoyle i-ar fi oferit donatorului acces la Casa Albă şi la înalţi oficiali din administraţia preşedintelui Donald Trump.

Guilfoyle, fosta soţie a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, şi fosta logodnică a fiului cel mare al preşedintelui american, Donald Trump Jr., este o fostă procuroare care a lucrat şi în calitate de comentator la Fox News şi consilier şi coordonator de strângere de fonduri pentru campaniile actualului preşedinte american.

Declarațiile despre căderea Guvernului de la București

Publicația americană a dezvăluit, în investigația care o vizează pe Guilfoyle că, în timpul unei cine organizate în luna martie la Atena, aceasta a avut o dispută aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, Guilfoyle ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări pe care o vrem. Putem face asta și aici”, potrivit publicației. Avocatul lui Guilfoyle a contestat însă modul în care a fost caracterizată discuția.

Guilfoyle a menționat România în timpul cinei din martie de la Atena, la care au participat peste 12 persoane, printre care oficiali americani și greci și membri ai personalului ambasadei. Mai târziu în aceeași lună, Guilfoyle a ajuns la București pentru a participa la o conferință, unde a lăudat acordul încheiat recent între Venture Global și asocierea dintre Aktor și DEPA, o companie energetică susținută de statul grec.

În aceeași seară, potrivit unei înregistrări video apărutee în presa din România, Guilfoyle și Marafatsos au luat masa împreună cu politicieni de rang înalt din Partidul Social Democrat (PSD), printre care liderul partidului și ministrul Energiei. Avocatul lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină cel mult 15 minute și că nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul României.



