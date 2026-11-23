Kremlinul a transmis luni, 23 noiembrie, un avertisment Ucrainei, după ce Kievul a revendicat o operațiune cu drone navale asupra unor nave rusești aflate în portul Benghazi, din estul Libiei. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că acțiunile ucrainene vor avea „consecințe extrem de dureroase” pentru autoritățile de la Kiev.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele țării sale au scufundat corveta rusească „Mercury”, au lovit nava de transport MV Angara și au distrus un elicopter militar Ka-27. Potrivit liderului de la Kiev, operațiunea a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Forțele de Apărare, și a implicat șapte drone navale de fabricație ucraineană.

„Aceste acțiuni au consecințe extrem de dureroase pentru regimul de la Kiev”, a declarat Dmitri Peskov, potrivit publicației britanice The Independent.

Reprezentantul Kremlinului a făcut referire și la o declarație anterioară a lui Vladimir Putin, în care liderul rus vorbea despre continuarea operațiunilor militare.

„Aș dori să reamintesc o declarație făcută de Putin la Shenzhen, în care a afirmat că această practică, această linie de acțiune a armatei noastre va continua”, a adăugat Peskov. Acesta a precizat că Ministerul rus al Apărării va oferi detalii suplimentare despre situație.

Ucraina susține că a scufundat o corvetă rusească și a lovit o navă de transport

Potrivit lui Volodimir Zelenski, ținta principală a operațiunii a fost corveta „Mercury”, una dintre cele mai noi nave ale flotei ruse, intrată în serviciu în 2023. Președintele ucrainean a afirmat că aceasta a fost scufundată în urma atacului cu cele șapte drone navale, iar elicopterul Ka-27 aflat la bord a fost distrus.

A doua țintă a fost nava de transport MV Angara, despre care Kievul susține că era folosită de Rusia pentru transportul de armament și echipamente militare.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a precizat că ambele nave reprezentau ținte militare legitime, deoarece contribuiau la susținerea capacităților de război ale Rusiei. Potrivit instituției, cele șapte ambarcațiuni fără echipaj au fost transportate în apropierea zonei operațiunii la bordul unei nave-mamă, de unde au fost lansate.

„În pofida încercărilor inamicului de a distruge dronele ucrainene din aer, de pe apă și de pe uscat, ambarcațiunile fără echipaj ale Serviciului de Securitate și-au îndeplinit misiunea: au identificat și lovit țintele stabilite”, a transmis SBU.

Instituția ucraineană a mai susținut că MV Angara era implicată în transporturile logistice rusești cunoscute sub denumirile „Expresul Sirian” și „Expresul Libian”, prin care Moscova își asigură aprovizionarea în regiune.

Ce s-a întâmplat în portul Benghazi

Atacurile au avut loc sâmbătă, 22 noiembrie, în zona bazei navale din Benghazi. Potrivit informațiilor relatate de presa internațională, corveta rusească se afla în port pentru realimentare și aprovizionare, în timpul unei deplasări către Rusia.

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Surse locale citate de Al Jazeera au relatat că nava a fost distrusă în urma unui atac cu drone și că incidentul s-ar fi soldat cu victime în rândul cetățenilor ruși și libieni. Reuters a scris despre zece persoane rănite, care ar fi suferit leziuni ușoare.

Martori aflați în apropierea bazei navale au povestit că au observat drone în timpul atacului. După incident, corveta s-ar fi scufundat aproape în întregime, doar o parte din prova rămânând vizibilă deasupra apei.

Guvernul din estul Libiei, cu sediul la Benghazi, a condamnat atacurile și a afirmat că acestea încalcă suveranitatea țării și pun în pericol siguranța navigației. Reprezentanții administrației au subliniat că Libia nu este parte a războiului dintre Rusia și Ucraina și nu trebuie folosită pentru reglarea conflictelor dintre alte state.

Autoritățile din estul țării au anunțat că nava rusească intrase în port pentru realimentare și aprovizionare. În urma incidentului, Moscova și administrația de la Benghazi ar urma să desfășoare o anchetă comună.

De ce este importantă Libia pentru prezența militară a Rusiei

Atacul are loc într-un moment în care Libia a devenit tot mai importantă pentru menținerea prezenței rusești în Africa și în zona Mării Mediterane. După căderea regimului Bashar al-Assad în Siria, Moscova încearcă să își consolideze pozițiile în Libia, iar porturile Tobruk și Benghazi au căpătat un rol important în transporturile sale militare și logistice.

Rusia întreține relații cu administrația din estul Libiei, aflată sub influența comandantului militar Khalifa Haftar. În schimb, vestul țării este administrat de Guvernul de Uniune Națională, recunoscut internațional, cu sediul la Tripoli.

Corveta „Mercury” nu putea intra în Marea Neagră, după ce Turcia a închis strâmtorile pentru navele militare rusești în februarie 2022, în urma declanșării invaziei pe scară largă a Ucrainei. În aceste condiții, o parte dintre transporturile rusești către regiune au fost redirecționate, unele nave plecând din Marea Baltică și traversând Strâmtoarea Gibraltar.

Incidentul de la Benghazi nu este primul în care sunt vizate nave asociate intereselor rusești în apele libiene. La începutul lunii martie, petrolierul pentru gaze lichefiate Arctic Metagaz a luat foc în urma unui incident atribuit de Moscova unui posibil atac cu dronă navală. Rusia a sesizat ulterior Organizația Maritimă Internațională, calificând astfel de atacuri drept acte de terorism. Kievul a respins această interpretare și a susținut că navele care contribuie la efortul militar rus pot fi considerate ținte legitime.

Cu o zi înainte de atacul din Benghazi, o altă navă de transport asociată Rusiei fusese vizată de drone în Golful Finlandei, potrivit informațiilor relatate de presa britanică. Seria incidentelor arată că operațiunile revendicate de Ucraina împotriva infrastructurii navale și logistice rusești se desfășoară și la distanțe mari de linia frontului.