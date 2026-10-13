 Kimberly Guilfoyle, demisă de Trump din funcția de ambasador al SUA în Grecia: de ce a căzut din grațiile președintelui american | adevarul.ro
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Kimberly Guilfoyle, demisă de Trump din funcția de ambasador al SUA în Grecia: de ce a căzut din grațiile președintelui american

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Președintele Donald Trump i-a cerut demisia lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, în urma unor dezvăluiri privind încălcări ale eticii și un presupus scandal de mită. Anunțul a fost făcut marți de noul secretar de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, în cadrul primului său briefing de presă.

Kimberly Guilfoyle a fost demisă de președintele Trump
Kimberly Guilfoyle a fost demisă de președintele Trump Foto: Profimedia

I-am cerut ambasadorului Guilfoyle să demisioneze. A fost un atu minunat pentru echipă și îi dorim mult succes”, le-a spus Katie Zacharia reporterilor, în cadrul primului său briefing adresat mass-media, transmite AFP.

Solicitarea vine la mai puțin de o zi după ce președintele american a declarat presei că analizează o posibilă demitere a celei care a fost logodită în trecut cu fiul său cel mare, Donald Trump Jr.: „Analizăm situația. Nu suntem mulțumiți”.

Scandalul a izbucnit în urma unei investigații publicate săptămâna trecută de The Wall Street Journal, care a scos la iveală că Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator republican, Eric Deters, să-i vireze 100.000 de dolari prin American Express. Banii ar fi fost destinați achitării unei datorii de pe cardul de credit în perioada în care aceasta se pregătea pentru audierile de confirmare în Senat, în schimbul promisiunii de a-i oferi acces la înalți oficiali din administrația Trump.

Conform mesajelor analizate de jurnaliști, aceasta i-ar fi scris donatorului pe o aplicație de mesagerie că transferul nu va atrage atenția publică („nu va apărea nicăieri”), încercând să-și achite datoriile personale de pe cardul de credit înainte de audierile pentru confirmarea în funcție. Cazul a provocat reacții vehemente din partea democraților din Congres, care au cerut anchetarea acestei presupuse abuzări de putere, în timp ce avocații lui Guilfoyle au respins acuzațiile, susținând că este vorba despre încasarea unor sume restante pentru servicii prestate anterior.

Kimberly Guilfoyle alături de Marco Rubio
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Kimberly Guilfoyle alături de Marco Rubio Foto: AFP

Aceeași publicație a dezvăluit înregistrări care o surprind pe Guilfoyle lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux şi, de asemenea, rugând un om de afaceri american să-i procure o invitaţie la o cină în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al preşedintelui american Donald Trump, în timpul recentului Forum Economic Mondial de la Davos, din Elveţia.

„Ştii, pot să-ţi pun lumea la picioare. O meriţi", i-a spus ea omului de afaceri în înregistrare, adăugând: „O să te ajut să câştigi o grămadă de bani".

Pe lângă acuzațiile de trafic de influență, ambasadoarea a fost și în centrul unor dezvăluiri potrivit cărora, în cadrul unei cine la ambasadă în Atena, aceasta s-ar fi lăudat cu o presupusă implicare a SUA în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan din România, sugerând că Washingtonul „poate face asta în orice țară”. Această afirmație a provocat un uriaș scandal diplomatic internațional și a determinat parlamentari americani să ceară Departamentului de Stat explicații oficiale și anchete privind deplasările sale externe.

Potrivit unei înregistrări video, Guilfoyle a luat masa alături de politicieni de rang înalt din Partidul Social Democrat (PSD), printre care liderul partidului și ministrul Energiei. 

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Foto: Captură video

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că întâlnirea a fost una oficială și că discuțiile s-au concentrat pe Coridorul Vertical de gaze, nu pe contracte sau schimbarea Guvernului de la București.

„Când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci. Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a declarat Grindeanu.

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