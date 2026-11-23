Polițiștii de frontieră au tras mai multe focuri de armă pentru a opri o autoutilitară al cărei șofer a refuzat să se conformeze semnalelor agenților. În interiorul vehiculului, care circula prin municipiul Iași, au fost descoperite aproximativ un milion de țigarete de contrabandă, evaluate la peste 527.000 de lei.

Vehiculul transporta un milion de țigarete de contrabandă. Foto: Poliția de Frontiera

Incidentul s-a produs luni, 23 noiembrie, în jurul orei 02:00, în timpul unei misiuni desfășurate de polițiștii de frontieră. Agenții au observat autoutilitara și au verificat datele acesteia prin aplicația eDAC, constatând că înmatricularea vehiculului figura ca fiind suspendată.

Polițiștii au încercat să oprească autoutilitara, însă șoferul nu a respectat semnalele și a încercat să acroșeze autospeciala, punând în pericol siguranța agenților.

„Polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, s-a sustras controlului încercând să acroșeze autospeciala Poliției de Frontieră și punând astfel în pericol siguranța colegilor noștri”, au transmis reprezentanții instituției.

Pentru a opri vehiculul, polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare. Mai întâi au executat un foc de avertisment în plan vertical, apoi au tras asupra pneurilor autoutilitarei.

„În aceste împrejurări, polițiștii de frontieră au făcut uz de armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale, executând un foc de avertisment în plan vertical, urmat de focuri asupra pneurilor autoutilitarei”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Șoferul și-a continuat deplasarea, însă, la un moment dat, a pierdut controlul autoutilitarei. La verificarea vehiculului, polițiștii au găsit mai multe baxuri cu țigarete.

În urma inventarierii, a fost stabilit că autoutilitara transporta aproximativ un milion de țigarete de contrabandă. Marfa, evaluată la 527.986 de lei, și vehiculul, estimat la aproximativ 30.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru infracțiunea de contrabandă. La finalizarea acestora urmează să fie dispuse măsurile legale.