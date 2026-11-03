 Gigi Becali, derapaj verbal la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Ordinaro care ești” | adevarul.ro
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Video Gigi Becali, derapaj verbal la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Ordinaro care ești”

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Gigi Becali, deputat și patron al clubului FCSB, a avut o reacție agresivă la adresa jurnalistei Oana Manițiu de la Context.ro, care l-a contactat pentru a-i adresa întrebări despre averea sa. În timpul convorbirii telefonice, Becali a jignit-o în repetate rânduri pe jurnalistă și i-a contestat dreptul de a-l contacta.

Discuția a avut loc în cadrul unei investigații realizate de Context.ro în colaborare cu publicația Info Sud-Est, care analizează terenurile deținute de aleșii din Parlament. Jurnalista a încercat să afle de la Gigi Becali informații despre declarația sa de avere și motivele pentru care a ales să intre în politică, părăsind mediul privat.

Becali a reacționat agresiv și a folosit jigniri la adresa jurnalistei.

„Ești obraznică tu”, „Nu ți-e rușine, mă?” și „Ordinaro care ești” sunt câteva dintre replicile adresate acesteia.

Becali i-a reproșat jurnalistei că l-a sunat, întrebând-o „Cine ești tu să suni un deputat?” și acuzând-o că ar fi o impostoare.

Oana Manițiu i-a explicat că îl contactează în calitate de jurnalist, pentru a obține informații de interes public, însă parlamentarul a continuat să îi conteste dreptul de a-i adresa întrebări.

Întrebat cum a reușit să își achiziționeze vehiculele de lux pe care le deține, Becali a răspuns tinerei jurnaliste „Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău”.

Context.ro condamnă comportamentul deputatului

După publicarea convorbirii, redacția Context.ro a condamnat public reacția lui Gigi Becali, subliniind că persoanele care ocupă funcții publice au responsabilitatea de a răspunde întrebărilor relevante pentru cetățeni.

„Un deputat poate refuza să răspundă, însă nu are dreptul să umilească și jignească jurnaliștii care își fac corect meseria”, au transmis reprezentanții publicației.

Aceștia au precizat că solicitarea adresată lui Becali a respectat principiile eticii jurnalistice, întrucât persoanele vizate de investigații trebuie să aibă posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere.

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