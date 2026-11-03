Reacția unui deputat AUR la atacul liderei AfD la adresa românilor. Fritz: „Prietenii voștri patrioți din Germania jignesc diaspora”

Mai mulți politicieni români au reacționat la declarațiile liderei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care i-a acuzat pe migranții din România că „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus că „președinta AfD, un AUR al Germaniei”, s-a „trezit să acuze românii că «jefuiesc sistemul social german»”.

„În Germania sunt sute de mii de români care lucrează cinstit și contribuie din greu la fondul de asigurări sociale al Germaniei. Mesajul e și pentru așa-zișii suveraniști de la AUR: ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund”, a spus Fritz.

Acesta i-a rugat pe românii care lucrează în Germania să distribuie videoclipul publicat de acesta.

„Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune. Trimite videoul la un român care lucrează în Germania!

Un mesaj pentru așa-zișii suveraniști de la AUR: ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și îi pupați în fund. Ei jignesc românii din diaspora. Voi tăceți din gură, eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune. Da share, dacă ții și tu cu România.”

Andrei Gușă: „Românii nu sunt cetățeni europeni de rang secund”

Într-un editorial publicat de deputatul AUR, Andrei Gușă, pe site-ul Solidnews, a afirmat că este dreptul Germaniei de a-și stabili propria politică în materie de migrație, de a-și proteja sistemul de asistență socială și de a combate fraudele, însă consideră că acest lucru nu justifică lipsa de respect față de cetățenii altui stat european.

„Dar există o limită care nu trebuie depășită: aceea a respectului față de cetățenii unui alt stat european.

Când Alice Weidel afirmă că românii «jefuiesc» sistemul social german, nu mai vorbim doar despre combaterea fraudelor sau despre o dezbatere legitimă privind politica de migrație. Vorbim despre o generalizare periculoasă, care riscă să transforme o întreagă comunitate într-un vinovat colectiv.”

Deputatul a mai precizat că Germania a beneficiat ani la rând de libera circulație europeană și de forța de muncă venită din România.

„Economia germană a avut nevoie de acești oameni, de munca lor, de contribuțiile lor și de aportul lor la o societate care se confruntă cu o problemă demografică serioasă.

Rujeola revine în Spania. Creșterea cazurilor este legată de migranți nevaccinați din România și Maroc

Nu poți să te bucuri de avantajele unei Europe cu frontiere deschise atunci când ai nevoie de muncitori, iar apoi să tratezi cetățenii unui stat membru ca pe niște suspecți colectivi atunci când apar probleme în sistemul social.

România nu este o țară terță. Românii nu sunt cetățeni europeni de rang secund. Avem aceleași drepturi fundamentale de circulație, muncă și stabilire în spațiul comunitar, dar și aceleași obligații de respectare a legii.”

„Suveranitatea nu poate fi un drept cu sens unic”

Andrei Gușă afirmă că fraudele și exploatarea sistemului de asistență socială trebuie investigate și sancționate, indiferent de naționalitatea celor implicați.

Totodată, el avertizează împotriva stigmatizării românilor cinstiți pentru faptele unor infractori și susține dreptul Germaniei de a-și proteja identitatea, cultura, securitatea și interesele economice.

„Dar același respect îl cer și pentru România și pentru românii care trăiesc în Germania! Suveranitatea nu poate fi un drept cu sens unic. Respectul pentru identitatea națională nu poate fi revendicat pentru unii și refuzat altora.

România nu trebuie să accepte o relație de superioritate în interiorul Uniunii Europene. Suntem parteneri, nu furnizori de forță de muncă ieftină și nici o comunitate asupra căreia se pot proiecta frustrările politice interne ale altui stat.

Germania are dreptul să-și apere interesele. România are obligația să-și apere cetățenii. Iar românii din diaspora merită respectul pe care îl oferă prin munca, seriozitatea și contribuția lor!”

Ce a spus Weidel despre migranții români din Germania

Lidera AfD a lansat un atac la adresa românilor, pe care i-a acuzat că „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, servicii medicale: Tot mai mulți migranți din România profită de sistemul nostru de protecție socială. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD putem schimba radical politica migrației!”, a spus aceasta, pe 28 octombrie.

Lidera extremei-drepte germane a distribuit un reportaj publicat de cotidianul conservator Die Welt, care prezintă modul în care pot fi exploatate prevederile legislației europene privind protecția socială

Reportajul jurnalistei Jana Gareis analizează efectele migrației românilor în orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, dar și problemele întâmpinate de administrațiile locale și de locuitorii din cartierele în care s-au stabilit aceștia.

Potrivit site-ului, localnicii din Magdeburg se plâng de zgomot, gunoaie și incidente violente, în timp ce spun că barierele lingvistice și lipsa de reacție a autorităților îngreunează rezolvarea problemelor.