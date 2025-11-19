Un proiect pentru restricționarea informațiilor publice, depus de PNL, a fost retras înainte de dezbaterea în Senat

Șapte parlamentari PNL au depus un proiect de lege prin care solicitau limitarea accesului la anumite informații de interes public, de la cercetări științifice până la contracte comerciale ale instituțiilor. Ulterior, inițiatorii au anunțat că au decis retragerea proiectului.

Șapte aleși liberali au depus pe 13 noiembrie un proiect de lege pentru modificarea Legii 544/2001, prin care cereau ca informațiile privind cercetările științifice și contractele comerciale ale instituțiilor publice să fie exceptate de la liberul acces.

În document se preciza: „Având în vedere specificul activităţilor de cercetare-dezvoltare, propunem completarea legii în sensul definirii informaţiilor cu regim special ca acele informaţii care privesc exclusiv cercetări ştiinţifice în curs de derulare sau finalizate, rezultate şi metodologii ale cercetărilor ştiinţifice, informaţii privind secrete comerciale și patente. Distribuirea acestui set de informaţii în spaţiul public determină prejudicii puternice activităţii de cercetare-dezvoltare, unele proiecte fiind dezvoltate pe parcursul a 10–20 de ani (de exemplu, cercetări în domeniul agricol). Se impune, aşadar, o minimă protecţie pentru informaţiile care privesc cercetări, secrete comerciale sau patente, realizate sau deţinute de instituţii publice”.

Motivarea inițiatorilor: prea multe solicitări de informații

Parlamentarii susțineau și că volumul mare de cereri privind informațiile publice ar bloca activitatea instituțiilor. „Necesitatea modificării legii se întemeiază și pe constatarea unor situații concrete, în care aceeași persoană a formulat, în decurs de câteva luni, mai multe cereri de comunicare a unor informații de interes public (quasi similare) aceleiași instituții publice, cu consecința îngreunării sau chiar blocării activităților specifice ale acestor instituții și a generării mai multor litigii succesive împotriva acelorași autorități vizate”, se arată în proiect.

Inițiativa legislativă era semnată de Adrian Cozma, Robert Sighiartău, Ciobotaru Dragoș-Fănică, Mocanu Adrian, Pandea Ciprian, Scarlat George și Țiplea Dumitru. Proiectul fusese depus la Senat și urma să fie dezbătut.

Retragerea proiectului

Ulterior, parlamentarii liberali au transmis o precizare de presă prin care au anunțat renunțarea la inițiativă. „Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public au decis retragerea acestuia”, se arată în comunicat.