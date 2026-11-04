 Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală. Ce a constatat Comisia de Etică | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Breaking Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală. Ce a constatat Comisia de Etică

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis destituirea din funcția didactică a lectorului universitar Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, în urma analizei realizate de Comisia de Etică.

Alexandru Toader și Tudorel Toader
Alexandru Toader și Tudorel Toader Foto: arhivă, adevărul

Comisia a constatat că acesta a încălcat normele de etică și deontologie universitară prin folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuire și condiționarea evaluării studentelor de favoruri sexuale.

Comisia de Etică a UAIC a decis destituirea lectorului

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a finalizat analiza cazului lectorului universitar dr. Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare.

Potrivit hotărârii, comisia a constatat săvârșirea unor abateri de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică al UAIC din 23 mai 2019. Mai exact, este vorba despre folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

Hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile.

Documentul integral, publicat în formă anonimizată, poate fi consultat aici.

UAIC oferă consiliere psihologică studentelor afectate

După finalizarea analizei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a transmis un mesaj de solidaritate față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală constatate de Comisia de Etică în cazul lui Ionuț-Alexandru Toader.

„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași își exprimă profunda compasiune și solidaritate față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală constatate de Comisia de Etică a Universității în cazul Ionuț-Alexandru Toader”, a transmis instituția.

Reprezentanții universității au precizat că regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor.

„Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale”, au mai transmis reprezentanții UAIC.

Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire sexuală de două studente. Reacția fostului ministru: „Vom lăsa justiţia să decidă”

Universitatea a anunțat că le pune la dispoziție studentelor afectate, în mod gratuit, servicii de sprijin și consiliere psihologică. De asemenea, instituția va suporta costurile consilierii psihologice oferite de specialiști din afara universității, atât pentru studentele care au beneficiat deja de astfel de servicii, cât și pentru cele care doresc să apeleze la ele.

Un mesaj special a fost adresat studentelor care, în urma situațiilor de hărțuire și a consecințelor acestora, au fost nevoite să își întrerupă sau să abandoneze studiile.

UAIC le transmite că sunt binevenite să revină la universitate și le garantează reluarea studiilor în aceleași condiții pe care le aveau anterior. Astfel, studentele care ocupau locuri finanțate de la bugetul de stat își vor putea relua studiile pe locuri bugetate, iar cele care studiau în regim cu taxă vor putea continua în aceleași condiții.

Universitatea subliniază că întreruperea parcursului academic ca urmare a acestor situații nu trebuie să le aducă niciun dezavantaj.

„Nicio persoană afectată de astfel de fapte nu ar trebui să suporte, pe lângă suferința emoțională, și consecințele academice, administrative sau financiare ale experiențelor trăite. Este responsabilitatea Universității să ofere sprijin concret, să creeze condițiile necesare pentru continuarea sau reluarea studiilor și să se asigure că studentele nu sunt dezavantajate pentru situații a căror responsabilitate nu le aparține”, au transmis reprezentanții instituției.

UAIC încurajează studentele care au nevoie de sprijin să se adreseze universității, asigurându-le că solicitările lor vor fi tratate cu seriozitate, discreție și respectarea confidențialității.

Fiul lui Tudorel Toader, plasat în arest la domiciliu în dosarul de viol și agresiune sexuală

Ionuț-Alexandru Toader este vizat într-un dosar penal în care este acuzat de viol și agresiune sexuală. Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat marți, 3 noiembrie, contestația formulată de acesta împotriva măsurii arestării preventive pentru 30 de zile, dispusă de Curtea de Apel Iași printr-un mandat emis la 24 octombrie 2026.

Magistrații au admis contestația, au desființat încheierea penală atacată și au respins propunerea de arestare preventivă înaintată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. În locul arestului preventiv, judecătorii au dispus arestul la domiciliu pentru 19 zile, în perioada 3-21 noiembrie 2026, inclusiv. Decizia este definitivă.

Pe durata măsurii, Toader Ionuț-Alexandru nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar. De asemenea, trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat de autorități și nu are voie să comunice cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar.

Judecătorii l-au avertizat că încălcarea cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv. Totodată, în condițiile prevăzute de lege, încălcarea obligațiilor poate atrage răspunderea penală pentru evadare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
Deputatul Ionuț Stroe, fostul purtător de cuvânt al PNL, care a apărut în lenjerie intimă la televizor pe vremea când era ministru, a fost surprins de Gândul la salonul de manichiură. Parlamentarul a chiulit de la muncă pentru programarea de la cosmetică
gandul.ro
image
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
mediafax.ro
image
Lecție de scouting. Câți bani a cheltuit Dinamo ca să-și facă echipă de titlu
fanatik.ro
image
Statul, pus la slăbit de austeritatea lui Bolojan. 64.000 de bugetari mai puțin în 15 luni
libertatea.ro
image
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
digisport.ro
image
Familia Clejanilor, din nou în atenție! Mesaj neașteptat după o perioadă tensionată: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!”
click.ro
image
Copilul de 11 ani al unui influencer din România și-a cumpărat pistol de pe internet: „Eu nu știam. Nu l-au întrebat câți ani are”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Staţiunea de pe litoral unde furtuna a săpat şanţuri de 70 cm în nisip. De ce se repetă fenomenul
observatornews.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
playtech.ro
image
Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Luis Enrique a "explodat", după 6-0 în UCL: "Bătaie de joc! Unde suntem aici, în curtea școlii?"
digisport.ro
image
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Bolojan! Un nou nume vrea să îi ia locul
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica
click.ro
image
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”
click.ro
image
Familia Clejanilor, din nou în atenție! Mesaj neașteptat după o perioadă tensionată: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!”
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Pompei părăsind orașul Brindisium
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”
image
Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp