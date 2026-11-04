Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis destituirea din funcția didactică a lectorului universitar Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, în urma analizei realizate de Comisia de Etică.

Alexandru Toader și Tudorel Toader Foto: arhivă, adevărul

Comisia a constatat că acesta a încălcat normele de etică și deontologie universitară prin folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuire și condiționarea evaluării studentelor de favoruri sexuale.

Comisia de Etică a UAIC a decis destituirea lectorului

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a finalizat analiza cazului lectorului universitar dr. Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare.

Potrivit hotărârii, comisia a constatat săvârșirea unor abateri de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică al UAIC din 23 mai 2019. Mai exact, este vorba despre folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

Hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile.

Documentul integral, publicat în formă anonimizată, poate fi consultat aici.

UAIC oferă consiliere psihologică studentelor afectate

După finalizarea analizei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a transmis un mesaj de solidaritate față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală constatate de Comisia de Etică în cazul lui Ionuț-Alexandru Toader.

„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași își exprimă profunda compasiune și solidaritate față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală constatate de Comisia de Etică a Universității în cazul Ionuț-Alexandru Toader”, a transmis instituția.

Reprezentanții universității au precizat că regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor.

„Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale”, au mai transmis reprezentanții UAIC.

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Universitatea a anunțat că le pune la dispoziție studentelor afectate, în mod gratuit, servicii de sprijin și consiliere psihologică. De asemenea, instituția va suporta costurile consilierii psihologice oferite de specialiști din afara universității, atât pentru studentele care au beneficiat deja de astfel de servicii, cât și pentru cele care doresc să apeleze la ele.

Un mesaj special a fost adresat studentelor care, în urma situațiilor de hărțuire și a consecințelor acestora, au fost nevoite să își întrerupă sau să abandoneze studiile.

UAIC le transmite că sunt binevenite să revină la universitate și le garantează reluarea studiilor în aceleași condiții pe care le aveau anterior. Astfel, studentele care ocupau locuri finanțate de la bugetul de stat își vor putea relua studiile pe locuri bugetate, iar cele care studiau în regim cu taxă vor putea continua în aceleași condiții.

Universitatea subliniază că întreruperea parcursului academic ca urmare a acestor situații nu trebuie să le aducă niciun dezavantaj.

„Nicio persoană afectată de astfel de fapte nu ar trebui să suporte, pe lângă suferința emoțională, și consecințele academice, administrative sau financiare ale experiențelor trăite. Este responsabilitatea Universității să ofere sprijin concret, să creeze condițiile necesare pentru continuarea sau reluarea studiilor și să se asigure că studentele nu sunt dezavantajate pentru situații a căror responsabilitate nu le aparține”, au transmis reprezentanții instituției.

UAIC încurajează studentele care au nevoie de sprijin să se adreseze universității, asigurându-le că solicitările lor vor fi tratate cu seriozitate, discreție și respectarea confidențialității.

Fiul lui Tudorel Toader, plasat în arest la domiciliu în dosarul de viol și agresiune sexuală

Ionuț-Alexandru Toader este vizat într-un dosar penal în care este acuzat de viol și agresiune sexuală. Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat marți, 3 noiembrie, contestația formulată de acesta împotriva măsurii arestării preventive pentru 30 de zile, dispusă de Curtea de Apel Iași printr-un mandat emis la 24 octombrie 2026.

Magistrații au admis contestația, au desființat încheierea penală atacată și au respins propunerea de arestare preventivă înaintată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. În locul arestului preventiv, judecătorii au dispus arestul la domiciliu pentru 19 zile, în perioada 3-21 noiembrie 2026, inclusiv. Decizia este definitivă.

Pe durata măsurii, Toader Ionuț-Alexandru nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar. De asemenea, trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat de autorități și nu are voie să comunice cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar.

Judecătorii l-au avertizat că încălcarea cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv. Totodată, în condițiile prevăzute de lege, încălcarea obligațiilor poate atrage răspunderea penală pentru evadare.