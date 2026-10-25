Tudorel Toader susține că o avocată le-a „motivat” pe studente să depună mărturie împotriva fiului său

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a revenit cu precizări în cazul fiului său, Alexandru Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de hărțuire sexuală și viol. Tudorel Toader susține că a făcut referire în sala de judecată, cu nume și prenume, la avocata despre care afirmă că le-ar fi determinat pe cele două studente să dea declarații nefavorabile fiului său.

Alexandru Toader și Tudorel Toader. Foto: arhivă

„În sala de judecată, cu nume și prenume, am făcut referire la avocata care a «motivat» cele două studente să dea declarații nefavorabile lui Alexandru, avocată care nu este din București!”, a scris Tudorel Toader într-o postare pe Facebook.

Acesta a adăugat că mesajul va fi șters după trei ore.

Precizarea vine după ce, vineri, 23 octombrie, fostul ministru a susținut că acuzațiile aduse fiului său ar face parte dintr-un demers care l-ar viza, de fapt, pe el. Tudorel Toader a afirmat că o avocată ar încerca să își rezolve propriile probleme juridice folosindu-se de cazul lui Alexandru Toader.

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Fiul fostului ministru, arestat preventiv pentru 30 de zile

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie. Acesta este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente și că ar fi comis fapte de viol. Potrivit acuzațiilor, avansurile ar fi fost făcute după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

Parchetul a transmis că, din probele administrate până în prezent, a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi profitat de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de studente. Ancheta a fost deschisă în toamna anului 2025, după apariția unor informații în presa locală.

Rectorul UAIC, Liviu-George Maha, a anunțat că situația cadrului didactic va fi analizată luni, 26 octombrie, iar contractul său de muncă va fi suspendat ca urmare a măsurii arestului preventiv. Conducerea universității a precizat că respectă prezumția de nevinovăție și că procedurile derulate de Comisia de etică vor continua.