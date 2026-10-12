 Ministrul Mediului se va consulta cu juriștii dacă o poate schimba din funcție pe șefa ANM, după achizițiile de produse de lux | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ministrul Mediului se va consulta cu juriștii dacă o poate schimba din funcție pe șefa ANM, după achizițiile de produse de lux

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, că se va consulta cu juriștii pentru a afla dacă o poate schimba din funcție pe directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, după scandalul iscat de raportul Corpului de Control.

Diana Buzoianu și Elena Mateescu
Diana Buzoianu și Elena Mateescu Foto: Facebook/Colaj

„O să mă consult astăzi și cu juriștii. Dacă numirea se face de către ministrul Mediului, voi face un concurs public", a declarat luni, într-o conferință de presă, Diana Buzoianu.

Întrebată dacă se încearcă demiterea conducerii ANM pe criterii politice, ministra a răspuns: „Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-au dat atâția bani pe parfumuri, că s-a ajuns să se cumpere un sutien de pe cardul instituției, cu factură și bon? Și încălcarea tuturor legislațiilor în vigoare”.

„Un om care este prins în halul acesta că a încălcat legea va spune: eu sunt o victimă. Aceste lucruri sunt dovedite. Ce să i se facă politic doamnei Mateescu? Am descoperit cu toții că de pe cardul instituției se cumpăra lenjerie intimă. În orice țară normală ar fi trebuit să își dea deja demisia", a mai spus Buzoianu.

Ministra a reclamat și blocajul de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

 „De luni de zile, Consiliul de Administrație al AMEPIP nu are cvorum. Sunt luni de zile de când nu ni s-a dat un expert ca să putem începe concursul și să rezolvăm problema. Dacă vreți discuții despre chestiuni politice, reflectorul ar trebui să fie pus în altă direcție", a afirmat Buzoianu.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a trimis un mesaj public, duminică, în care se apără şi spune că, în cariera sa de 35 de ani, a respectat legea şi nu a făcut nimic care să afecteze imaginea sa profesională şi a instituţiei.

Ce spune directoarea ANM

Directoarea ANM a evitat să ofere detalii despre produsele și sumele prezentate de Diana Buzoianu, invocând ancheta în desfășurare.

„Nu pot să dau mai multe informații în acest sens, având în vedere că este o anchetă în desfășurare. Rezultatul acestei anchete, cu siguranță, va putea fi făcut public la momentul când se va finaliza, în funcție de ceea ce ancheta va stabili. Deci noi am făcut deja demersurile interne la momentul respectiv, încă din luna august, demers care a fost adus și la cunoștința doamnei ministru la momentul respectiv”, a declarat Elena Mateescu.

Parfumuri de aproape 120.000 de lei, cumpărate în 2025

Într-o postare făcută sâmbătă, 10 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat mai multe cheltuieli pe care susține că le-a identificat Corpul de control al Ministerului Mediului în urma verificărilor efectuate la ANM.

Potrivit acesteia, cinci carduri oficiale ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor produse precum articole vestimentare, parfumuri, produse de machiaj și poșete.

Pentru anul 2025, ministrul a menționat articole vestimentare în valoare totală de 85.290 de lei, printre care bluze pentru corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie intimă și pijamale. Parfumurile ar fi costat 119.750 de lei, iar produsele cosmetice, 11.666 de lei.

Lista cheltuielilor prezentate de Diana Buzoianu mai cuprinde: odorizante de cameră, în valoare de 38.687 de lei; decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie, în valoare de 30.052 de lei; trei ceasuri inteligente și accesorii, în valoare de 11.545 de lei; două aranjamente florale, în valoare totală de 9.350 de lei; două ghivece ornamentale, în valoare de 6.381 de lei.

Ministrul a prezentat și cheltuieli înregistrate în 2026. Potrivit acesteia, articolele vestimentare și accesoriile de lux au însumat 103.143 de lei, iar alte articole vestimentare au costat 8.742 de lei.

În aceeași perioadă, parfumurile ar fi costat 12.619 lei, produsele cosmetice, 14.216 lei, iar odorizantele de cameră, 4.311 lei.

În urma constatărilor prezentate, Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie și a anunțat că va trimite raportul Corpului de control la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu a făcut ANUNȚUL despre noul GUVERN. Ce le propune partidelor
gandul.ro
image
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
mediafax.ro
image
Boutoutaou, trimis la „vraciul din Belgrad”. Ultimele noutăți despre situația medicală a mijlocașului de la FCSB
fanatik.ro
image
Cum evoluează piața imobiliară în plină criză: „Avem unul din cele mai ridicate grade de aglomerare a locuințelor”
libertatea.ro
image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
digisport.ro
image
Tragedie pe DN67, în Vâlcea. Trei tineri au murit, două adolescente de 17 ani și un băiat de 25 de ani, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Alte două persoane au ajuns la spital
click.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Dezastru cu pensiile militare și ale polițiștilor. „Am pierdut 16.000 lei la pensie!” Ce va fi în 2027?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
prosport.ro
image
Cine plătește pentru cheltuielile descoperite la ANM. Diana Buzoianu cere demisia șefei instituției și vorbește despre recuperarea banilor
playtech.ro
image
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
digisport.ro
image
Când se transformă pensia anticipată în pensie pentru limită de vârstă și ce avantaje au mamele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 12 octombrie 2026. Început de săptămână cu surprize uriașe! Unele zodii primesc bani, altele au parte de o schimbare care le dă planurile peste cap
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”
click.ro
image
O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza. Fenomenul „Plaxinta” a adunat mii de clienți: „Suntem uimiți”
click.ro
image
Când se transformă pensia anticipată în pensie pentru limită de vârstă și ce avantaje au mamele
click.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”
image
Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi