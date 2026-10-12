Ministrul Mediului se va consulta cu juriștii dacă o poate schimba din funcție pe șefa ANM, după achizițiile de produse de lux

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, că se va consulta cu juriștii pentru a afla dacă o poate schimba din funcție pe directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, după scandalul iscat de raportul Corpului de Control.

Diana Buzoianu și Elena Mateescu Foto: Facebook/Colaj

„O să mă consult astăzi și cu juriștii. Dacă numirea se face de către ministrul Mediului, voi face un concurs public", a declarat luni, într-o conferință de presă, Diana Buzoianu.

Întrebată dacă se încearcă demiterea conducerii ANM pe criterii politice, ministra a răspuns: „Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-au dat atâția bani pe parfumuri, că s-a ajuns să se cumpere un sutien de pe cardul instituției, cu factură și bon? Și încălcarea tuturor legislațiilor în vigoare”.

„Un om care este prins în halul acesta că a încălcat legea va spune: eu sunt o victimă. Aceste lucruri sunt dovedite. Ce să i se facă politic doamnei Mateescu? Am descoperit cu toții că de pe cardul instituției se cumpăra lenjerie intimă. În orice țară normală ar fi trebuit să își dea deja demisia", a mai spus Buzoianu.

Ministra a reclamat și blocajul de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

„De luni de zile, Consiliul de Administrație al AMEPIP nu are cvorum. Sunt luni de zile de când nu ni s-a dat un expert ca să putem începe concursul și să rezolvăm problema. Dacă vreți discuții despre chestiuni politice, reflectorul ar trebui să fie pus în altă direcție", a afirmat Buzoianu.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a trimis un mesaj public, duminică, în care se apără şi spune că, în cariera sa de 35 de ani, a respectat legea şi nu a făcut nimic care să afecteze imaginea sa profesională şi a instituţiei.

Ce spune directoarea ANM

Directoarea ANM a evitat să ofere detalii despre produsele și sumele prezentate de Diana Buzoianu, invocând ancheta în desfășurare.

„Nu pot să dau mai multe informații în acest sens, având în vedere că este o anchetă în desfășurare. Rezultatul acestei anchete, cu siguranță, va putea fi făcut public la momentul când se va finaliza, în funcție de ceea ce ancheta va stabili. Deci noi am făcut deja demersurile interne la momentul respectiv, încă din luna august, demers care a fost adus și la cunoștința doamnei ministru la momentul respectiv”, a declarat Elena Mateescu.

Parfumuri de aproape 120.000 de lei, cumpărate în 2025

Într-o postare făcută sâmbătă, 10 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat mai multe cheltuieli pe care susține că le-a identificat Corpul de control al Ministerului Mediului în urma verificărilor efectuate la ANM.

Potrivit acesteia, cinci carduri oficiale ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor produse precum articole vestimentare, parfumuri, produse de machiaj și poșete.

Pentru anul 2025, ministrul a menționat articole vestimentare în valoare totală de 85.290 de lei, printre care bluze pentru corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie intimă și pijamale. Parfumurile ar fi costat 119.750 de lei, iar produsele cosmetice, 11.666 de lei.

Lista cheltuielilor prezentate de Diana Buzoianu mai cuprinde: odorizante de cameră, în valoare de 38.687 de lei; decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie, în valoare de 30.052 de lei; trei ceasuri inteligente și accesorii, în valoare de 11.545 de lei; două aranjamente florale, în valoare totală de 9.350 de lei; două ghivece ornamentale, în valoare de 6.381 de lei.

Ministrul a prezentat și cheltuieli înregistrate în 2026. Potrivit acesteia, articolele vestimentare și accesoriile de lux au însumat 103.143 de lei, iar alte articole vestimentare au costat 8.742 de lei.

În aceeași perioadă, parfumurile ar fi costat 12.619 lei, produsele cosmetice, 14.216 lei, iar odorizantele de cameră, 4.311 lei.

În urma constatărilor prezentate, Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie și a anunțat că va trimite raportul Corpului de control la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.