Directoarea ANM nu poate fi evaluată, transmite Diana Buzoianu. „Consiliul de Administrație e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat marți, 13 octombrie, că activitatea directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, nu poate fi evaluată deocamdată, deoarece Consiliul de Administrație (CA) al instituției nu are cvorum.

Diana Buzoianu Foto: Gov.ro

„Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM. Vom trimite raportul corpului de control către CA-ul ANM cu absolut toate neregulile identificate.

Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii”, a explicat Buzoianu.

Potrivit Dianei Buzoianu, mai multe locuri din Consiliul de Administrație al ANM au rămas vacante, iar organizarea unor noi concursuri a fost întârziată deoarece Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu a putut desemna experți pentru desfășurarea acestora.

Am încercat să trimitem 2 propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspunsul oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP.

Un politician care a avut firma lui tata și s-a pus director la 18 ani pe ea, ar putea azi să îndeplinească această condiție, în această interpretare, și ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani experiență fix pe meteorologie. Așa că AMEPIP ne-a respins deja 2 experți cu o carieră întreagă în domeniu”, a adăugat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a trimis către AMEPIP o nouă propunere pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul de Administrație al ANM, vizând un specialist în audit și finanțe.

„Acest blocaj poate însemna riscuri financiare pentru ANM. Așa că răspunsul AMEPIP ar trebui să vină de urgență. Asta, sau blocajul acesta susținut de luni de zile are riscul de a produce pagube reale în perioada imediat următoare.”

Parfumuri de aproape 120.000 de lei, cumpărate în 2025

Într-o postare făcută sâmbătă, 10 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat mai multe cheltuieli pe care susține că le-a identificat Corpul de control al Ministerului Mediului în urma verificărilor efectuate la ANM.

Potrivit acesteia, cinci carduri oficiale ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor produse precum articole vestimentare, parfumuri, produse de machiaj și poșete.

Diana Buzoianu a prezentat cheltuielile ANM pentru 2025 și 2026, care includ articole vestimentare, parfumuri, produse cosmetice, odorizante și decorațiuni, în valoare de zeci sau sute de mii de lei. În urma acestor constatări, ministrul a cerut demisia conducerii instituției și a anunțat că va trimite raportul Corpului de control la Parchetul General.

Ce spune directoarea ANM

Directoarea ANM a evitat să ofere detalii despre produsele și sumele prezentate de Diana Buzoianu, invocând ancheta în desfășurare.

„Nu pot să dau mai multe informații în acest sens, având în vedere că este o anchetă în desfășurare. Rezultatul acestei anchete, cu siguranță, va putea fi făcut public la momentul când se va finaliza, în funcție de ceea ce ancheta va stabili. Deci noi am făcut deja demersurile interne la momentul respectiv, încă din luna august, demers care a fost adus și la cunoștința doamnei ministru la momentul respectiv”, a declarat Elena Mateescu.