Sorin Grindeanu, atac la adresa Dianei Buzoianu: „Face pe poliţista, caută sutiene şi lenjerie. Ăştia de la USR trebuie să plece acasă”

Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa USR, afirmând că nu ia în calcul nicio colaborare cu acest partid și că reprezentanții formațiunii ar trebui să plece de la guvernare. Președintele PSD a vizat-o mai ales pe Diana Buzoianu, pe care a acuzat-o că „face pe poliţista” la Ministerul Mediului.

Sorin Grindeanu a criticat-o pe Diana Buzoianu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ăştia de la USR trebuie să plece acasă. Nu fac decât rău”, a declarat Grindeanu la România TV.

Liderul PSD a subliniat că nu ia în calcul „sub nicio formă vreo colaborare” cu Uniunea Salvați România.

Grindeanu a criticat și modul în care miniștrii USR și-ar fi exercitat atribuțiile , cu referire la recentele Diana Buzoianu, ministrul Mediului , care sâmbătă, 10 octombrie, a prezentat mai multe cheltuieli pe care le-a identificat Corpul de control al Ministerului Mediului în urma verificărilor efectuate la ANM. Potrivit acesteia, cinci carduri oficiale ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor produse precum articole vestimentare, parfumuri, produse de machiaj și poșete,

„Doamna asta face pe poliţista în Ministerul Mediului, caută sutiene şi lenjerie”, a acuzat Grindeanu în aceeași emisiune.

Șeful PSD a insistat:

„Am văzut şi cum fac poliţie, caută pe la ANM sutiene. Dau un exemplu. Nu spun, cine încalcă legea, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, a încălcat legea, să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăştia sau doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva”.

„Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu”

Potrivit liderului social-democrat, accentul ar trebui pus pe administrarea domeniului și elaborarea de politici publice.

„Foarte bine, dar să ştiţi că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor din perspectiva acelui domeniu”, a declarat președintele PSD.

În aceeași intervenție, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a contestat modul în care sunt utilizate fondurile obținute prin programul european SAFE, în contextul vânzării Șantierului Naval Mangalia.

„Noi luăm niște bani împrumut prin SAFE, contractăm acei bani cu dobândă, e adevărat, o dobândă preferențială. Facem contracte pe banii luați cu împrumut cu o anumită companie, acea companie cumpără din banii ăia și un șantier, ca să facă niște fregate pe care ni le vând nouă. Incredibil”, a declarat Grindeanu, criticând totodată faptul că reprezentanți ai USR și-ar fi asumat meritele pentru această operațiune.

Fostul ministru al Transporturilor a abordat și situația autostrăzii Sibiu-Pitești, acuzând întârzieri în emiterea avizului de mediu revizuit pentru tronsonul Boița-Cornetu, de pe Valea Oltului.

„Știu că din 14 august, cererea pentru revizuirea acordului de mediu e depusă și e nesemnată și se lucrează pe 45% din tronson, ceea ce nu e un lucru ok”, a afirmat liderul PSD.