 Scandalul achizițiilor de la ANM ia amploare. După lenjeria intimă și parfumurile de lux, noi dezvăluiri despre contracte de milioane de lei: „Legea a fost opțională” | adevarul.ro
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Scandalul achizițiilor de la ANM ia amploare. După lenjeria intimă și parfumurile de lux, noi dezvăluiri despre contracte de milioane de lei: „Legea a fost opțională”

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Noi acuzații privind cheltuirea banilor publici la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susține că instituția a atribuit direct contracte de milioane de lei pentru tonere, calculatoare și mobilier. Potrivit acesteia, Corpul de control a descoperit nereguli în procedurile de achiziție derulate în ultimii patru ani.

Diana Buioanu, ministrul interimar al Mediului
Diana Buioanu, ministrul interimar al Mediului Foto: Mediafax

Într-o nouă postare publicată pe Facebook, Diana Buzoianu a oferit mai multe exemple de contracte pentru produse necesare funcționării instituției și a nominalizat două firme care ar fi câștigat în mod repetat achiziții din mai multe categorii.

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control”, a scris Diana Buzoianu.

Contracte de sute de mii de lei pentru tonere

Ministrul interimar al Mediului susține că, în cazul achizițiilor de tonere, ANM ar fi atribuit direct contracte cu valori care depășeau pragul legal indicat de aceasta, de 270.000 de lei.

Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, instituția ar fi cumpărat tonere în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, de 710.000 de lei în 2024 și de 570.000 de lei în 2025.

„Pentru laptopuri și calculatoare, la fel. De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin licitație directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023”, a afirmat ministrul.

Un alt exemplu vizează achiziția de mobilier. În 2024, instituția ar fi cumpărat mobilă în valoare de peste 1,5 milioane de lei, tot prin atribuire directă, potrivit informațiilor prezentate de Diana Buzoianu.

„Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele”, a mai scris aceasta.

Două firme, în centrul acuzațiilor

Diana Buzoianu a precizat că verificările Corpului de control au vizat și firmele care au obținut în mod repetat contracte de la ANM. Potrivit ministrului, două societăți comerciale, Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL, s-ar fi numărat printre câștigătorii constanți ai achizițiilor verificate, pentru mai multe categorii de produse.

„Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentant de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au”, a transmis ministrul.

Diana Buzoianu a criticat și susținerea de care directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, ar beneficia în contextul scandalului.

„Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu”, a afirmat aceasta.

Noile acuzații se adaugă celor privind achizițiile de produse vestimentare, parfumuri, cosmetice și obiecte decorative, despre care ministrul a susținut că au fost plătite din bugetul instituției prin intermediul unor carduri oficiale.

Parfumuri de aproape 120.000 de lei, cumpărate în 2025

Într-o postare anterioară, Diana Buzoianu a prezentat mai multe cheltuieli pe care susține că le-a identificat Corpul de control al Ministerului Mediului în urma verificărilor efectuate la ANM.

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„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”, a scris ministrul.

Potrivit acesteia, cinci carduri oficiale ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor produse precum articole vestimentare, parfumuri, produse de machiaj și poșete.

Pentru anul 2025, ministrul a menționat articole vestimentare în valoare totală de 85.290 de lei, printre care bluze pentru corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie intimă și pijamale. Parfumurile ar fi costat 119.750 de lei, iar produsele cosmetice, 11.666 de lei.

Lista cheltuielilor prezentate de Diana Buzoianu mai cuprinde: odorizante de cameră, în valoare de 38.687 de lei; decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie, în valoare de 30.052 de lei; trei ceasuri inteligente și accesorii, în valoare de 11.545 de lei; două aranjamente florale, în valoare totală de 9.350 de lei; două ghivece ornamentale, în valoare de 6.381 de lei.

Ministrul a prezentat și cheltuieli înregistrate în 2026. Potrivit acesteia, articolele vestimentare și accesoriile de lux au însumat 103.143 de lei, iar alte articole vestimentare au costat 8.742 de lei.

În aceeași perioadă, parfumurile ar fi costat 12.619 lei, produsele cosmetice, 14.216 lei, iar odorizantele de cameră, 4.311 lei.

Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM

În urma constatărilor prezentate, Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie și a anunțat că va trimite raportul Corpului de control la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

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„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, a transmis ministrul.

Ce spune directoarea ANM

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat că a sesizat Poliția încă din luna august, după ce, în urma unor verificări interne, au fost identificate situații care necesitau clarificări privind anumite cheltuieli ale instituției.

Potrivit Elenei Mateescu, demersul a fost adus la cunoștința ministrului Mediului încă de atunci.

Directoarea ANM a evitat să ofere detalii despre produsele și sumele prezentate de Diana Buzoianu, invocând ancheta în desfășurare.

„Nu pot să dau mai multe informații în acest sens, având în vedere că este o anchetă în desfășurare. Rezultatul acestei anchete, cu siguranță, va putea fi făcut public la momentul când se va finaliza, în funcție de ceea ce ancheta va stabili. Deci noi am făcut deja demersurile interne la momentul respectiv, încă din luna august, demers care a fost adus și la cunoștința doamnei ministru la momentul respectiv”, a declarat Elena Mateescu.

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