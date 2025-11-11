search
Marți, 11 Noiembrie 2025
„Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat". Protest în Piața Victoriei din București după crima din Teleorman

Publicat:

Violența împotriva femeilor e  „tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, reclamă Centrul FILIA, care anunță organizarea unui protest marți, 11 noiembrie, în Piața Victoriei din București. Manifestația vine după crima din Teleorman, despre care mai multe voci spun că putea fi prevenită dacă autotitățile ar fi protejat-o pe victimă, dat fiind că era cunoscut istoricul de violență al agresorului .

image

Protestul va începe ora 18:00, a anunțat Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen FILIA.

„Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puțin. Luptăm până când toate femeile și fetele sunt în siguranță. 08 noiembrie 2025. Un bărbat înjunghie mortal de 15 ori o femeie care își ținea în brațe copilul de doar 2 ani. Victima a cerut ajutorul autorităților în nenumărate rânduri. A avut ordin de protecție provizoriu. Apoi ordin de protecție pe 6 luni. Agresorul a continuat să încalce ordinul în mod constant. A sechestrat-o și a violat-o. Deși victima a depus plângere, pentru autorități nu a fost suficient. Poliția și Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu - Măgurele nu au dispus măsuri preventive. Adică să îl rețină pe agresor pentru aceste infracțiuni grave și să propună arestarea preventivă. Autoritățile știau că există un istoric de violență și ar fi trebuit să intervină și să protejeze victima”, arată FILIA, pe pagina de Facebook a evenimentului.

„În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână”

Centrul FILIA atrage atenția că este al 51-lea caz de femicid din ultimele unsprezece luni.

„În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei. Le credem pe femeile care sunt victime ale violenței. Ne-am săturat să trăim în cultura «toleranței‘» asupra violenței atunci când este îndreptată împotriva femeilor care vin din medii sărace, rome sau au experiențe care nu le fac «demne» de a fi protejate în ochii opiniei publice. Acest dublu standard arată că noi, femeile, trebuie să fim respectabile și victimele perfecte pentru a fi crezute”.

Citește și: Centrul Filia anunță un protest în fața Guvernului, după uciderea Teodorei Marcu

 Cerem autorităților statului să le protejeze pe toate femeile și fetele în fața violenței

 În acealași mesaj se mai arată:

„Le credem pe femeile care vorbesc despre situațiile din violență prin care trec. Avem nevoie de solidaritate, nu de vină. Blamarea victimei este parte din cultura violenței. O hrănește. O normalizează. O face invizibilă. O face și mai greu de prevenit. Pentru a elimina violența de gen, este esențial să conștientizăm că aceasta nu este un fenomen izolat, ci rezultatul unei culturi patriarhale adânc înrădăcinate, care îi învață pe bărbați că au dreptul să dețină controlul asupra femeilor, să creadă că dominarea într-o relație este firească, că autonomia și consimțământul femeilor pot fi ignorate, iar un refuz nu este acceptabil. Pentru siguranța femeilor, și bărbații trebuie educați și sensibilizați! Niciuna nu e liberă până nu suntem toate în siguranță. Cerem autorităților statului să le protejeze pe toate femeile și fetele în fața violenței”.

„Cerem ca evaluarea riscului să devină obligatorie în toate cazurile de violență domestică”

Centrul FILIA amintește că, pe 25 octombrie, a fost depus un proiect de lege la nivelul Parlamentului privind prevenirea femicidelor și a violențelor care le preced:

„Cerem Parlamentului ca acest proiect să fie adoptat de urgență și în spiritul în care a fost elaborat pentru că include măsuri de prevenire, instrumente de evaluare obligatorie a riscului, educație pentru egalitate de gen, cât și recunoașterea gravității violenței în legislația penală. Cerem ca legile să fie aplicate, indiferent de forma pe care o ia violența. Cerem ca evaluarea riscului să devină obligatorie în toate cazurile de violență domestică, atât la nivelul parchetelor, cât și al instanțelor. Cerem finanțarea reală și adecvată a serviciilor pentru victime și agresori. Cerem Guvernului să aloce fonduri suficiente de la bugetul de stat în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor. Cerem formarea continuă și obligatorie a polițiștilor, procurorilor, judecătorilor, profesioniștilor din sănătate și a asistenților sociali în domeniul violenței de gen. Cerem date centralizate și transparente despre femicide și toate formele de violență de gen”.

FILIA cere și asigurarea investigării și soluționării cauzelor privind violența de gen într-un termen rezonabil, precum și mecanisme reale de prevenție, prin educație și sensibilizare: noțiunile privind consimțământul, relațiile sănătoase și egalitatea de gen trebuie predate în școli.

„Cerem consultarea și includerea sistematică a organizațiilor feministe și a experților independenți în toate politicile legate de violența de gen. Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat. Iar acest eșec este criminal”, se mai arată pe pagina evenimentului

