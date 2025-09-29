Exercițiul Dacian Fall 2025. Convoaie militare au fost semnalate pe mai multe drumuri din țară

Mai multe convoaie militare au fost observate luni, 29 septembrie, pe Autostrada Soarelui și pe alte drumuri din țară, în contextul exercițiului militar Dacian Fall 2025.

Prezența mai multor convoaie militare a fost semnalată luni, pe rețelele de socializare. Acestea vin dinspre Constanța spre București, iar printre ele s-ar afla și blindatele Gepard.

Acestea au fost surprinse pe Autostrada Soarelui, în contextul în care vor participa la exercițiul militar Dacian Fall 2025.

În urmă cu câteva zile, Ministerul Apărării Naționale a anunțat intrarea a 2400 de militari francezi în România, până la 30 septembrie, pentru a participa la exerciţiul multinaţional DACIAN FALL 2025, desfăşurat în poligoanele de instruire din ţară.

Astfel, în perioada următoare, vor avea loc deplasări de tehnică militară în cadrul exerciţiului DACIAN FALL 2025. Militarii francezi se vor afla în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu și vor intra în România prin punctele de frontieră Giurgiu şi Vama Veche.

Exerciţiul se va desfăşura în poligoanele Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata şi Cârţişoara, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie. Vor participa 5.000 de militari şi 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania.

Secvenţele de instruire vor avea loc atât pe teritoriul României, cât şi al Bulgariei.