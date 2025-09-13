search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Un nou exercitiu militar NATO de amploare în Romania. 5000 de soldați se vor antrena în 9 poligoane. Coloane de tehnică militară sunt pe drum

Publicat:

Peste 5.000 de militari din zece state NATO, inclusiv România, vor participa la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025, desfășurat în poligoanele din România și Bulgaria, pentru consolidarea integrării operaționale și a posturii de descurajare pe flancul estic al Alianței.  

Primele coloane de tehnică militară vot trece granița României pe 20 septembrie/ Sursa foto: US Army
Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate vor trece granița României pe 20 septembrie

Militari din 10 state aliate vor face exerciții simultane în 9 poligoane din România și în unul din Bulgaria. Se fac pregătiri pentru antrenamentele DACIAN FALL 2025. 

Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), potrivit tvrinfo.ro

Acesta se va desfășura pe teritoriul României și Bulgariei.

Planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, exercițiul se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara și Novo Selo din Bulgaria.

DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

2.700 de militari francezi vor fi dislocați pe teritoriul României pentru exercițiile militare programate în octombrie

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați.

În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca națiune-cadru, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și cu unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

Primele coloane cu tehnică militară vor intra în țară peste o săptămână prin Vama Curtici. Transporturile vor fi efectuate mai mult noaptea

Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici.

Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.

Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România.

Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO a fost înființat la 1 septembrie 2015, prin hotărârea Parlamentului României nr. 32 din 23 iunie 2015, și are misiunea de a coordona operațiile de apărare colectivă pe flancul sud-estic al NATO, în special în România și Bulgaria.

Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România a fost constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, ca element central al posturii de descurajare și apărare a NATO în contextul conflictului din Ucraina.

Grupul cuprinde aproximativ  1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania și reprezintă angajamentul ferm al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.

