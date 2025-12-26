P. Diddy vrea să iasă din închisoare: avocații starului cer eliberarea imediată și anularea condamnării

Avocații starului hip-hop Sean „Diddy” Combs au cerut unei curți federale de apel din New York eliberarea sa imediată și anularea condamnării pentru proxenetism, susținând că artistul a fost sancționat mult prea dur.

Într-un document depus marți, 23 decembrie, la Curtea de Apel din Manhattan, apărătorii producătorului muzical afirmă că judecătorul federal care a pronunțat sentința l-ar fi „tratat sever” pe P. Diddy și ar fi intervenit în verdictul juriului, potrivit Associated Press.

Condamnare contestată de apărare

În prezent, Sean Combs se află încarcerat într-o închisoare din New Jersey. El a fost achitat de mai multe capete de acuzare, inclusiv de trafic sexual, însă a fost condamnat în luna octombrie la 50 de luni de închisoare pentru transportul de persoane în scopul prostituției. După ce a petrecut deja mai bine de un an în detenție, rapperul ar urma să fie eliberat în mai 2028.

Avocații săi susțin că pedeapsa este disproporționată în raport cu practica judiciară. „Inculpații sunt condamnați, în general, la mai puțin de 15 luni de închisoare pentru aceste infracțiuni, chiar și în caz de constrângere, ceea ce juriul nu a constatat în acest caz”, au subliniat aceștia în cererea adresată Curții de Apel din Manhattan, potrivit News.ro.

Acuzații la adresa judecătorului

Apărarea mai afirmă că judecătorul ar fi ignorat concluziile juriului. Potrivit avocaților, „judecătorul a infirmat verdictul juriului și a concluzionat că Sean Combs și-a constrâns, exploatat și forțat partenerele să întrețină relații sexuale și că a condus o asociere de infractori. Aceste concluzii judiciare au prevalat asupra verdictului și au dus la cea mai severă pedeapsă pronunțată vreodată împotriva unui acuzat ale cărui fapte erau vag similare”.

Judecătorul Arun Subramanian a declarat, la finalul procesului din octombrie, că mărturiile femeilor care l-au acuzat pe P. Diddy au cântărit decisiv în stabilirea pedepsei. Mai multe reclamante l-au acuzat pe fostul producător de violență sexuală, inclusiv viol, și trafic sexual.

Poziția fermă a instanței

În fața instanței, judecătorul Subramanian a respins argumentele apărării, explicând că „respinge încercarea apărării de a califica ceea ce s-a întâmplat drept simple experiențe intime și consimțite sau pur și simplu o poveste despre sex, droguri și rock'n'roll”.

El l-a acuzat direct pe Sean Combs de abuz de putere: „Ați abuzat de puterea și controlul pe care le aveți asupra vieții femeilor pe care pretindeți că le iubiți profund. Le-ați maltratat fizic, emoțional și psihologic. Și ați folosit această violență pentru a obține ceea ce doreați, în special în timpul crizelor de furie și nopților petrecute la hotel”.

Curtea de Apel urmează să analizeze solicitarea avocaților lui P. Diddy privind eliberarea imediată și anularea condamnării.