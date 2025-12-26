search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

P. Diddy vrea să iasă din închisoare: avocații starului cer eliberarea imediată și anularea condamnării

0
0
Publicat:

Avocații starului hip-hop Sean „Diddy” Combs au cerut unei curți federale de apel din New York eliberarea sa imediată și anularea condamnării pentru proxenetism, susținând că artistul a fost sancționat mult prea dur.

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat pentru proxenetism FOTO: Getty
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat pentru proxenetism FOTO: Getty

Într-un document depus marți, 23 decembrie, la Curtea de Apel din Manhattan, apărătorii producătorului muzical afirmă că judecătorul federal care a pronunțat sentința l-ar fi „tratat sever” pe P. Diddy și ar fi intervenit în verdictul juriului, potrivit Associated Press.

Condamnare contestată de apărare

În prezent, Sean Combs se află încarcerat într-o închisoare din New Jersey. El a fost achitat de mai multe capete de acuzare, inclusiv de trafic sexual, însă a fost condamnat în luna octombrie la 50 de luni de închisoare pentru transportul de persoane în scopul prostituției. După ce a petrecut deja mai bine de un an în detenție, rapperul ar urma să fie eliberat în mai 2028.

Avocații săi susțin că pedeapsa este disproporționată în raport cu practica judiciară. „Inculpații sunt condamnați, în general, la mai puțin de 15 luni de închisoare pentru aceste infracțiuni, chiar și în caz de constrângere, ceea ce juriul nu a constatat în acest caz”, au subliniat aceștia în cererea adresată Curții de Apel din Manhattan, potrivit News.ro.

Acuzații la adresa judecătorului

Apărarea mai afirmă că judecătorul ar fi ignorat concluziile juriului. Potrivit avocaților, „judecătorul a infirmat verdictul juriului și a concluzionat că Sean Combs și-a constrâns, exploatat și forțat partenerele să întrețină relații sexuale și că a condus o asociere de infractori. Aceste concluzii judiciare au prevalat asupra verdictului și au dus la cea mai severă pedeapsă pronunțată vreodată împotriva unui acuzat ale cărui fapte erau vag similare”.

Judecătorul Arun Subramanian a declarat, la finalul procesului din octombrie, că mărturiile femeilor care l-au acuzat pe P. Diddy au cântărit decisiv în stabilirea pedepsei. Mai multe reclamante l-au acuzat pe fostul producător de violență sexuală, inclusiv viol, și trafic sexual.

Poziția fermă a instanței

În fața instanței, judecătorul Subramanian a respins argumentele apărării, explicând că „respinge încercarea apărării de a califica ceea ce s-a întâmplat drept simple experiențe intime și consimțite sau pur și simplu o poveste despre sex, droguri și rock'n'roll”.

El l-a acuzat direct pe Sean Combs de abuz de putere: „Ați abuzat de puterea și controlul pe care le aveți asupra vieții femeilor pe care pretindeți că le iubiți profund. Le-ați maltratat fizic, emoțional și psihologic. Și ați folosit această violență pentru a obține ceea ce doreați, în special în timpul crizelor de furie și nopților petrecute la hotel”.

Curtea de Apel urmează să analizeze solicitarea avocaților lui P. Diddy privind eliberarea imediată și anularea condamnării.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Povestea puloverului albastru pătat de sânge. O mamă cere de la MApN ultima amintire a fiului împușcat de Crăciun, la Revoluție
antena3.ro
image
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Motivul pentru care directorul general al TAROM, care și-a dat demisia de Crăciun, a fost amendat de instanță. Ce se întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Ciocanul” de 2,11 metri, gata să se întoarcă în țară și să meargă la război, dacă Rusia va trece de Ucraina: ”Faceți asta”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Mucegaiul din casă are culori diferite. Ce riscuri pot ascunde pentru sănătate
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
De ce ne îngrășăm de sărbători. Nutriționistul Teodor Mălăncioiu demontează mituri
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Buturuga Sursa foto shutterstock 1859881165 jpg
Deserturi pentru zile de sărbătoare. Sigur vei impresiona cu oricare!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit