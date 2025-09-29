search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Alertă în Tulcea. Existența unor fragmente de drone, semnalată în zona canalului Șontea Nouă

Publicat:

Ministerul Apărării Naționale a informat luni, 29 septembrie, că în zona canalului Șontea Nouă din județul Tulcea au fost semnalate prin 112 fragmente de dronă.

Existența fragmentelor de drone a fost semnalată în zona canalului Șontea Nouă FOTO Arhivă
Existența fragmentelor de drone a fost semnalată în zona canalului Șontea Nouă FOTO Arhivă

"Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de astăzi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă", a transmis MApN printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării.

De la începutul invaziei în Ucraina, mai multe indicente similare au fost semnalate în Dobrogea. La începutul lunii septembrie, un mesaj RO-ALERT a fost transmis în cursul nopţii în nordul judeţului Tulcea, în contextul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizaţi privind riscul căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis faptul că două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare.

