NATO își consolidează prezența în Marea Baltică, pe fondul intensificării activității dronelor în regiune

Alianța Nord-Atlantică a anunțat, sâmbătă, un nou set de măsuri pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Baltice, în urma unei serii de incidente aeriene neautorizate înregistrate în Danemarca. Potrivit unei declarații preluate de Reuters, între noile capabilități care vor fi desfășurate se numără o escadrilă de apărare de coastă, o fregată dotată cu sisteme de apărare antiaeriană și noi platforme multidomeniu pentru culegerea și analiza informațiilor.

Decizia survine la scurt timp după ce autoritățile daneze au detectat mai multe drone de proveniență necunoscută în proximitatea unor obiective militare și infrastructuri critice. În noaptea de vineri spre sâmbătă, prezența aparatelor a fost semnalată în apropierea unor baze militare, într-o continuare a incidentelor care, pe parcursul săptămânii, au dus la suspendarea temporară a activității în mai multe aeroporturi civile și militare.

Luni seară, Aeroportul Internațional din Copenhaga – cel mai aglomerat din regiunea nordică a Europei – a fost închis temporar după ce au fost observate drone de mari dimensiuni deasupra pistei. Alte cinci aeroporturi din Danemarca au fost afectate în zilele următoare, în contextul unui climat de incertitudine privind originea și scopul aparatelor.

Ca răspuns, NATO a decis suplimentarea capacităților de supraveghere și reacție în cadrul misiunii „Baltic Sentry” (Santinela Baltică), lansată la începutul anului pentru protejarea infrastructurii submarine – inclusiv cabluri electrice, linii de comunicație și conducte de gaze – vulnerabilizate în urma unor incidente suspecte în Marea Baltică. În acest cadru, aliații au desfășurat deja fregate, drone maritime și avioane de patrulare.

Un oficial al alianței a precizat că noile măsuri vizează întărirea vigilenței și creșterea capacității de reacție rapidă, fără a oferi detalii privind statele care vor contribui cu echipamente și personal.

Pe fondul acestor evoluții, NATO a extins și misiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estică), activată recent pentru întărirea flancului estic, în special în contextul mai multor violări ale spațiului aerian polonez de către drone rusești.

Săptămâna trecută, Estonia a semnalat o intruziune aeriană de 12 minute a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31, interceptate de aviația NATO. Incidentul a fost calificat de Alianță drept provocator, iar Rusia a negat orice responsabilitate.

Într-o declarație fermă, NATO a transmis marți că este pregătită să utilizeze „toate instrumentele necesare, militare și nemilitare”, pentru a-și apăra integritatea și aliații.

Totodată, ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a catalogat amenințarea dronelor drept „ridicată” și a anunțat că Germania va lua măsuri suplimentare pentru protecția infrastructurii sale strategice.