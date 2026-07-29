Mașină de poliție, implicată într-un accident în București. Circula cu semnalele luminoase pornite

O mașină de poliție a IPJ Ilfov, care circula cu semnalele luminoase pornite, a fost implicată miercuri într-un accident în Capitală. Circulaţia a fost restricţionată temporar.

O mașină de poliție a IPJ Ilfov a fost implicată în cursul după-amiezii de miercuri, 29 iulie, într-o coliziune cu un autoturism la intersecția dintre Șoseaua Ștefan cel Mare și strada Barbu Văcărescu din București. Echipajul de poliție avea semnalele luminoase pornite în momentul accidentului. Nu au fost înregistrate victime, iar verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte continuă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:00, iar Brigada Rutieră a fost anunțată printr-un apel la 112 despre producerea unei coliziuni în zona intersecției dintre Șoseaua Ștefan cel Mare și strada Barbu Văcărescu.

Potrivit primelor, mașina de poliție aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov se deplasa pe Șoseaua Ștefan cel Mare, pe direcția Piața Obor – Calea Floreasca, având semnalele luminoase în funcțiune. La intersecția cu strada Barbu Văcărescu, aceasta a intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe această arteră.

„La data de 29 iulie a.c., în jurul orei 14:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel la 112, cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre Șos. Ștefan cel Mare și str. Barbu Văcărescu”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cei doi conducători auto implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. În urma accidentului nu au existat persoane rănite, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Incidentul a afectat și circulația tramvaielor din zonă. Potrivit autorităților, circulația acestora pe Șoseaua Ștefan cel Mare a fost restricționată temporar pe ambele sensuri de deplasare.