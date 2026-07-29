 Mașină de poliție, implicată într-un accident în București. Circula cu semnalele luminoase pornite | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mașină de poliție, implicată într-un accident în București. Circula cu semnalele luminoase pornite

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O mașină de poliție a IPJ Ilfov, care circula cu semnalele luminoase pornite, a fost implicată miercuri într-un accident în Capitală. Circulaţia a fost restricţionată temporar.

Coliziune între maşina de poliţie şi un autoturism. FOTO: Observator
Coliziune între maşina de poliţie şi un autoturism. FOTO: Observator

O mașină de poliție a IPJ Ilfov a fost implicată în cursul după-amiezii de miercuri, 29 iulie, într-o coliziune cu un autoturism la intersecția dintre Șoseaua Ștefan cel Mare și strada Barbu Văcărescu din București. Echipajul de poliție avea semnalele luminoase pornite în momentul accidentului. Nu au fost înregistrate victime, iar verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte continuă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:00, iar Brigada Rutieră a fost anunțată printr-un apel la 112 despre producerea unei coliziuni în zona intersecției dintre Șoseaua Ștefan cel Mare și strada Barbu Văcărescu.

Potrivit primelor, mașina de poliție aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov se deplasa pe Șoseaua Ștefan cel Mare, pe direcția Piața Obor – Calea Floreasca, având semnalele luminoase în funcțiune. La intersecția cu strada Barbu Văcărescu, aceasta a intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe această arteră.

„La data de 29 iulie a.c., în jurul orei 14:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel la 112, cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre Șos. Ștefan cel Mare și str. Barbu Văcărescu”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cei doi conducători auto implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. În urma accidentului nu au existat persoane rănite, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Incidentul a afectat și circulația tramvaielor din zonă. Potrivit autorităților, circulația acestora pe Șoseaua Ștefan cel Mare a fost restricționată temporar pe ambele sensuri de deplasare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
stirileprotv.ro
image
Rareș Bogdan pune tunurile pe Ilie Bolojan: „Are un cap mic, acoperit de o pălărie prea mare”/ „Cel mai obtuz om politic din ultimii 35 de ani”/ „Le știe pe toate”/ „Consideră că România e tarlaua sa”/ „A înghițit cheia de la Palatul Victoria”
gandul.ro
image
Un iepure și 220.000 de francezi evacuați. Mamă și fiică fug din calea flăcărilor
mediafax.ro
image
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Diana Buzoianu acuză că încearcă în zadar să intre în audiență la procuroarea generală a României: „Am rămas șocată!”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
S-a terminat! Dennis Man a primit oferta și a dat răspunsul imediat
digisport.ro
image
Jucăriile antistres „Squeezy Dumplings” au fost retrase de pe piață. De ce nu mai sunt recomandate
click.ro
image
Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
prosport.ro
image
Ce pensie primești după ce ai lucrat ani de zile ca badantă în Italia. Sumele dezvăluite de românce, de ce diferă atât de mult veniturile
playtech.ro
image
Universitatea Craiova a transferat unul dintre cei mai promiţători jucători de la FC U! Reacţia lui Adrian Mititelu: „I-am zis că îl las oriunde, dar nu acolo!”
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
digisport.ro
image
Detaliul observat în fotografiile Claudiei Dumitru din 2024, după ce Rareș Cojocaru și-a asumat relația
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Gogoașă de la Trăsniți în NATO, șofer de ridesharing! Mașina de zeci de mii de euro pe care o conduce prin București fostul actor FOTO
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”
click.ro
image
Jennifer Lopez a plecat în vacanță alături de cei doi copii ai săi. Ce destinație a ales vedeta
click.ro
image
Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie, la 53 de ani: „Pentru cine te mai expui?”
click.ro
Charlene de Monaco în costum de baie profimedia jpg
Trup sculptat în bikini hot, un vis uitat pentru Charlene de Monaco. Cum apare zilele astea la plajă soția lui Albert
okmagazine.ro
Luna plina in Varsator jpg
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce meserie are fiul lui Dragoș Dolănescu, la 21 de ani, în Costa Rica: „Mama lui din cer ar fi fost tare mândră!”
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?