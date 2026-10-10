 E normal să te descalți în avion? Unde se termină confortul personal și începe disconfortul celorlalți. Povestea unui pasager | adevarul.ro
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E normal să te descalți în avion? Unde se termină confortul personal și începe disconfortul celorlalți. Povestea unui pasager

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O experiență relatată de un pasager al unui zbor TAROM a stârnit o discuție despre bunul-simț la bordul avioanelor și limitele confortului personal. Bărbatul spune că femeia așezată lângă el și-a scos pantofii și a rămas desculță pe durata călătoriei, iar în timp ce adormea îl atingea uneori accidental cu capul, corpul sau piciorul.

Unde se termină confortul personal și începe disconfortul celorlalți.
Unde se termină confortul personal și începe disconfortul celorlalți. Foto: Facebook

Postarea a fost publicată de Mihai Predescu în grupul de Facebook BoardingPass, unde acesta le-a cerut celorlalți membri să își spună părerea despre situație.

„Doamna de lângă mine și-a scos pantofii și a stat desculță pe toată durata zborului. În timp ce adormea, mă atingea uneori accidental cu capul, cu corpul sau cu vârful piciorului gol”, a povestit bărbatul.

Potrivit acestuia, femeia își cerea scuze de fiecare dată când se trezea și își schimba poziția. Pasagerul a ridicat însă problema limitelor confortului personal într-un spațiu comun.

„Vi se pare normal și acceptabil ca un pasager să stea desculț în avion? Dar contactul fizic accidental și repetat cu persoana de lângă el, chiar dacă își cere scuze?”, a întrebat Mihai Predescu.

Acesta a încheiat postarea cu o întrebare care a deschis dezbaterea în grup: „Unde considerați că se termină confortul personal și începe lipsa de considerație față de ceilalți pasageri?”

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Foto: Facebook

Reacțiile internauților au fost împărțite. O femeie consideră că pasagerul ar fi trebuit să discute direct cu persoana sau să ceară ajutorul echipajului.

„Evident, nu-i plăcut deloc să se descalțe careva lângă tine, femeie/bărbat, egal. Însă DIRECT cu ea, când erai acolo, ai discutat, i-ai atras atenția? Cu însoțitorii de bord? Dacă nu acționezi pe loc și nu iei atitudine, e fix-pix”, a scris aceasta.

Un alt membru al grupului a povestit că a întâlnit persoane care și-au scos pantofii chiar și la teatru, în două zile consecutive, fără ca acestea să fie aceleași.

„Prima dată m-am enervat așa de tare că nu m-am mai putut focusa pe spectacol, a doua oară am început să cred într-o conspirație”, a scris acesta, întrebându-se: „Când, cum și de ce am ajuns în acest jos punct al nesimțirii fără margini?”

Un alt internaut a povestit că a întâlnit persoane desculțe și la teatru, situație care i-a provocat nemulțumire: „Când, cum și de ce am ajuns în acest jos-punct al nesimțirii fără margini?”, s-a întrebat acesta.

Un alt membru a subliniat, la rândul său, importanța exprimării nemulțumirilor și a respectării spațiului personal.

În schimb, alți comentatori au apărat dreptul pasagerilor de a se simți confortabil în timpul zborurilor lungi, amintind că unele companii oferă șosete și alte accesorii pentru odihnă. Unul dintre ei a făcut însă distincția între descalțat și comportamentele care îi deranjează pe ceilalți: „Atins, miros și deranjat nu este ok, desigur. Ești într-un spațiu public. Dar vara, se călătorește în sandale și de multe ori șlapi. Care e diferența?”

Discuția a rămas fără un consens: pentru unii, descalțatul ține de confort, pentru alții, de bun-simț. 

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