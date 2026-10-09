A ignorat avertismentele pilotului și a continuat să vapeze în avion. Ce a pățit o pasageră Ryanair

O pasageră, în vârstă de 30 de ani, a fost arestată de poliție după ce a folosit în mod repetat țigara electronică la bordul unui avion Ryanair, în ciuda avertismentelor primite din partea echipajului și a pilotului. Incidentul s-a petrecut în timpul unui zbor din Creta către Marea Britanie.

Avion Ryanair Foto: Shuterstock

Pasagerii cursei cu o durată de aproximativ trei ore și jumătate, care a decolat de pe Aeroportul Internațional Chania, din Creta, cu destinația Aeroportul East Midlands, au fost întâmpinați de polițiști la aterizare, în noaptea de luni spre marți, relatează publicația britanică The Mirror.

Potrivit unui martor aflat la bord, femeia a început să folosească țigara electronică la aproximativ o oră de la decolare. Un membru al echipajului i-a cerut să se oprească, însă pasagera a fost surprinsă folosind dispozitivul de încă două ori.

În cele din urmă, pilotul a transmis un avertisment prin sistemul de sonorizare al aeronavei, precizând că, dacă incidentul se va repeta, datele femeii vor fi comunicate poliției, iar agenții o vor aștepta la sosire.

Pasagera a ignorat avertismentele și a continuat să vapeze

În ciuda avertismentului, femeia a fost surprinsă din nou folosind țigara electronică. Un însoțitor de bord i-a luat dispozitivul și i-a cerut să predea cartea de îmbarcare și pașaportul.

„După ce a fost prinsă de două ori folosind țigara electronică, pilotul a transmis un mesaj prin sistemul de sonorizare și a spus că acest lucru nu este acceptabil la bordul avionului. Ni s-a spus că, dacă se întâmplă din nou, datele ei vor fi preluate și poliția o va aștepta la aeroport. Apoi, însoțitorul de bord s-a așezat în spatele pasagerei și a supravegheat-o”, a povestit martorul.

Ce măsuri a luat poliția după aterizare

Un purtător de cuvânt al Poliției din Leicestershire a confirmat că o femeie de 30 de ani a fost arestată sub suspiciunea că a fumat la bordul unei aeronave înmatriculate în Regatul Unit, într-un moment în care fumatul era interzis.

Potrivit autorităților, cazul a fost soluționat printr-o procedură extrajudiciară, fără a se recurge la trimiterea în judecată.

La rândul său, compania Ryanair a transmis că aplică o politică de toleranță zero față de comportamentul necorespunzător al pasagerilor.

„Vom continua să luăm măsuri ferme pentru a combate comportamentul indisciplinat al pasagerilor, asigurându-ne că toți pasagerii și membrii echipajului călătoresc într-un mediu respectuos și lipsit de stres, fără perturbări inutile”, a precizat reprezentantul companiei aeriene.