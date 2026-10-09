Un avion de pasageri scos din uz, transportat de la Aeroportul Otopeni spre Voluntari, a rămas blocat sub un pod CFR de pe DN1, în zona localității Balotești, în noaptea de joi spre vineri, 9 octombrie. Aeronava urma să fie amplasată într-un loc de joacă din orașul ilfovean, unde ar fi trebuit să devină o atracție pentru copii.

Transportul agabaritic a pornit de la Aeroportul Internațional Henri Coandă în timpul nopții, într-un convoi escortat de vehicule cu girofar. Camionul care transporta aeronava s-a deplasat cu aproximativ 10 kilometri pe oră, iar traseul necesita o planificare atentă, având în vedere dimensiunile impresionante ale încărcăturii.

Transportul a rămas blocat sub un pod în zona Balotești

Imagini cu avionul rămas blocat sub podul CFR de pe DN1 au fost distribuite pe rețelele sociale, unde situația a stârnit numeroase comentarii ironice.

Transportul face parte dintr-o operațiune programată în perioada 9-11 octombrie, pe ruta Otopeni DN1-A0-DN2-Voluntari, potrivit unui anunț publicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Avionul a rămas blocat sub un pod Foto: sursa: captură video

Conform informațiilor transmise de companie, vehiculul transportă o componentă a unui avion. Convoiul are o lățime maximă de 6,60 metri, o lungime de 38 de metri, o înălțime de 4,80 metri și o masă totală de 60 de tone.

Transportul este însoțit de vehicule autorizate și de poliția rutieră, care stabilește etapele deplasării. Viteza este adaptată condițiilor de trafic.

„Ce a căutat podul acolo?”. Reacțiile internauților

Imaginile cu aeronava rămasă blocată sub pod au provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Mulți dintre cei care au comentat au ironizat situația și au pus sub semnul întrebării modul în care a fost stabilit traseul transportului.

„Doar în România se angajează șoferi și ingineri precum Dorel”, a scris un internaut.

Alții au făcut glume pe seama costurilor transportului. „A știut cumpărătorul un transportator mai ieftin, este?”, a comentat un utilizator.

„Ce a căutat podul acolo?”, a întrebat ironic un alt internaut, în timp ce altcineva a glumit: „Mai bine zburau peste pod…”.

Un alt comentator a considerat că șoferul nu ar trebui învinovățit pentru incident.

„Șoferul chiar nu are nicio vină, traseul e studiat de alte persoane responsabile, nu merge șoferul după capul lui”, a scris acesta.

Potrivit anunțului CNAIR, transportul este programat să se desfășoare în perioada 9-11 octombrie, pe ruta stabilită de companie.