Scenele violente s-au petrecut în plină zi, într-un spațiu public din municipiul Călărași. Victima are doar 12 ani.

Încăierare între fete Foto: Captură video Facebook/Opinia de Călărași

Două adolescente cu vârste de 14 şi 16 ani au fost puse sub control judiciar, de către procurori, după ce au bătut crunt, într-un loc public din Călăraşi, o fată de 12 ani, în urma unui conflict spontan.

Incidentul a avut loc pe 28 august iar potrivit anchetatorilor la agresiune au asistat alte două adolescente cu vârste sub 14 ani, victima având nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale. Cele două agresoare au fost inițial reținute pentrui 24 de ore, fiind cercetate pentru loviri sau alte violenţe.

„În ordonanţa procurorului se arată că, la data de 28 august 2026, în jurul orei 18.00, în timp ce se aflau într-un loc public din municipiul Călăraşi, cele două adolescente, împreună cu alte două minore, având vârsta sub 14 ani, au luat-o la bătaie pe o fată de 12 ani, pe fondul unui conflict spontan, aplicându-i multiple lovituri la cap şi pe corp, provocându-i leziuni traumatice evaluate la două-trei zile de îngrijiri medicale. Procurorii au mai dispus, în cazul celor două adolescente, obligaţia de a nu se apropia de victimă şi de a nu comunica cu aceasta direct sau indirect, pe nicio cale”, potrivit News.

Marți, procurorii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, şi punerea în mişcare a acţiunii penale, în cazul a două adolescente, în vârstă de 14 şi respectiv 16 ani, pentru loviri sau alte violenţe.