Primarul care a mers din poartă în poartă pentru a-i convinge pe oameni să scoată aparatele din priză. „Dacă tragem frigiderul, ce mai mâncăm?”

Apelurile la reducerea consumului de energie electrică au ajuns direct la ușile oamenilor, la propriu. Edilul unei localități din Dolj a trecut pe la fiecare familie ca să le explice localnicilor cât de important e să facă economie la curent.

În comuna Călărași din județul Dolj, primarul a pornit prin localitate pentru a discuta cu locuitorii și pentru a le explica modalitățile prin care pot economisi curent, relatează Euronews.



Edilul a ales să transmită mesajul direct cetățenilor, prin discuții față în față, în locul unei campanii clasice desfășurate exclusiv prin anunțuri sau rețele sociale.

„Le recomand să facă ceea ce facem și noi la primărie. Am dispus închiderea totală a energiei electrice publice între 12 noaptea și 5 dimineața”, a declarat Sorin Sandu.

Unii localnici i-au comunicat că deja fac economii, cu televizorul, becul sau diverse aparate, în timp ce alții i-au explicat că nu pot renunța la unele electrocasnice.

„Dacă tragem frigiderul, ce mai mâncăm?” l-a întrebat pe edil unul dintre localnici.

Amintim că premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit vineri, 14 august, românilor care au redus consumul de energie.

„Le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi, inclusiv românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară, tuturor celor care, prin sistemele de stocare pe care le gestionează, au injectat cantități importante de energie în orele în care consumul este mai mare în domeniul energetic.

În afară de a răspunde la crize, ceea ce facem în această perioadă, lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă. Și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei”, a afirmat Bolojan.