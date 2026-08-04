Verdict în cazul atacatorilor care au turnat acid peste doi îndrăgostiți. Șase persoane au primit pedepse cu închisoarea în primă instanță

Tribunalul Călărași a pronunțat primele condamnări în dosarul atacului cu acid care a șocat opinia publică în vara anului 2024, când un tânăr și partenera sa au fost stropiți cu acid de baterie în timp ce se aflau într-un autoturism. Șase inculpați au fost condamnați la închisoare, însă decizia nu este definitivă.

Atacul, motivat de răzbunare, a fost pus la cale de români stabiliţi în afara ţării şi a avut loc în iunie 2024, când un tânăr de 24 de ani şi iubita sa, de 29 de ani, au fost arşi cu acid de către persoane necunoscute şi mascate, potrivit News.ro.

Anchetatorii au concluzionat că autorii materiali ai atacului ar fi fost recrutați și plătiți pentru a comite agresiunea.

În urma atacului, tânărul a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale, iar vederea i-a fost grav afectată.

Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, una dintre pistele luate în calcul de procurori a vizat o răzbunare sentimental.

Șase inculpați, trei bărbați și trei femei, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 ani și 8 luni și 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, instigare sau complicitate la această infracțiune.

Cea mai mare pedeapsă a fost pronunțată în cazul unui interlop din Arad, găsit vinovat de tentativă de omor calificat. Magistrații au revocat și o condamnare anterioară cu suspendare, astfel că acesta va avea de executat o pedeapsă totală de 13 ani și 2 luni de închisoare, iar după eliberare, nu va avea dreptul să ia legătura cu victimele timp de cinci ani.

Alți doi inculpați au fost condamnați pentru instigare la tentativă de omor calificat, iar trei persoane au primit pedepse pentru complicitate la aceeași faptă.

Instanța a dispus și prelevarea de probe biologice de la cei condamnați, pentru introducerea profilurilor genetice în bazele naționale de date.

Daune de peste două milioane de euro pentru victime

Prin aceeași hotărâre, Tribunalul Călărași a admis acțiunile civile formulate de unitățile medicale care au tratat victimele. Condamnații vor trebui să achite costurile îngrijirilor medicale acordate de spitalele din București.

De asemenea, instanța a stabilit despăgubiri de peste două milioane de euro pentru cele două victime ale atacului.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.



