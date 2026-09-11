 Bărbat de 36 de ani, căutat de familie și poliție după ce nu a mai ajuns la aeroport după o vacanță în România | adevarul.ro
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Bărbat de 36 de ani, căutat de familie și poliție după ce nu a mai ajuns la aeroport după o vacanță în România

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Mister în cazul unui român de 36 de ani din Întorsura Buzăului, care a venit în țară pentru a-și petrece concediul. Bărbatul a dispărut fără urmă pe 1 septembrie, chiar în ziua în care trebuia să se îmbarce spre Marea Britanie. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea acestuia.

Bărbatul este căutat de Poliție
Bărbatul este căutat de Poliție Foto: sursa: Poliția Română

George Daniel Calcea, originar din orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, venise în țară pentru a-și petrece vacanța alături de cei dragi, însă din data de 1 septembrie nu a mai putut fi contactat.

Potrivit primelor date din anchetă, bărbatul trebuia să se întoarcă în Regatul Unit, unde muncea de aproximativ nouă ani, însă acesta nu a mai ajuns la aeroport. 

Apel public lansat în mediul online

Cazul a intrat rapid în atenția opiniei publice după ce fostul polițist Marian Godină a distribuit detaliile dispariției pe pagina sa de Facebook, cerând sprijinul comunității pentru identificarea bărbatului.

„Un bărbat de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie, este căutat după ce familia și prietenii au pierdut legătura cu el, pe 1 septembrie. George Daniel Calcea revenise în România pentru vacanță. El urma să se întoarcă în Anglia, însă nu a mai ajuns la aeroport”, a transmis Marian Godină în mesajul său public.

Potrivit poliției, are 1,78 metri, aproximativ 70 de kilograme, constituție atletică și păr șaten.

Apropiații și membrii familiei susțin că bărbatul nu obișnuia să își oprească telefonul mobil sau să întrerupă comunicarea fără un motiv întemeiat, motiv pentru care dispariția sa bruscă din 1 septembrie ridică serioase semne de întrebare.

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