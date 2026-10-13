 Atacuri cu drone asupra a două nave în Marea Neagră. Bulgaria cere ajutorul NATO și explicații Rusiei | adevarul.ro
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Atacuri cu drone asupra a două nave în Marea Neagră. Bulgaria cere ajutorul NATO și explicații Rusiei

Război în Ucraina
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Două nave comerciale au fost implicate în incidente grave în apele teritoriale ale Bulgariei, după ce au fost lovite de drone în Marea Neagră. Unul dintre vase a fost avariat, iar celălalt s-a scufundat, declanșând o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate de la Sofia.

Bulgaria vrea consolidarea supravegherii zonei maritime
Bulgaria vrea consolidarea supravegherii zonei maritime Foto: (ilustrativ) Forțele Navale Române

Potrivit autorităților bulgare, nava de marfă „Chelsea 3”, care naviga sub pavilion maltez, a fost atacată în noaptea de luni spre marți de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Biala, relatează Agerpres.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță și transportați în portul Varna. Cinci marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni ușoare. La bord se aflau șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri.

O a doua navă s-a scufundat

În timpul ședinței de urgență a Consiliului de Securitate, autoritățile au primit informații și despre un al doilea incident. O navă aflată la aproximativ 17 mile marine est de localitatea Krapeț s-a scufundat după ce a fost lovită. Până în prezent, echipele de intervenție au reușit să salveze doar un membru al echipajului.

Autoritățile nu au oferit încă informații oficiale despre identitatea navei, numărul total al persoanelor aflate la bord sau situația celorlalți membri ai echipajului.

Bulgaria cere explicații Rusiei

Premierul bulgar Rumen Radev a calificat incidentele drept „absolut inacceptabile” și a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova.

„Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul acestor atacuri servește intereselor Federației Ruse”, a declarat șeful executivului bulgar.

Cu toate acestea, Radev a precizat că ancheta este în desfășurare și că, în acest moment, nu există dovezi concludente care să permită identificarea cu certitudine a originii dronelor sau atribuirea responsabilității unei anumite țări.

Discuții cu NATO

În urma incidentelor, premierul bulgar a anunțat că va purta consultări și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Totodată, reprezentanții Bulgariei la NATO și Uniunea Europeană au fost informați cu privire la situația din Marea Neagră, iar autoritățile de la Sofia intenționează să solicite sprijin internațional pentru investigarea atacurilor.

Bulgaria își întărește măsurile de securitate

Guvernul bulgar a anunțat că va cere asistență externă pentru stabilirea originii dronelor care au lovit navele comerciale și pentru clarificarea circumstanțelor incidentelor.

Printre măsurile analizate se numără consolidarea supravegherii spațiului aerian și a zonei maritime din Marea Neagră, precum și dezvoltarea capacităților naționale de răspuns la incidente similare.

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