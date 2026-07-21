Video Petrolier cu GPL lovit în Marea Neagră, lângă Sulina: 3 răniți în explozie. Nicușor Dan: Cel mai probabil, un efect al războiului LIVE TEXT

O explozie s-a produs marți la bordul unui petrolier încărcat cu GPL, aflat în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Echipajul a fost evacuat în siguranță, iar autoritățile române au declanșat verificări. Președintele Nicușor Dan a anunțat că instituțiile statului sunt în alertă și a declarat că incidentul este, cel mai probabil, o consecință a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

UPDATE 9.52 Victimele au ajuns la Tulcea

Cele trei victime au ajuns, cu ajutorul navei multirol aparținând ISU TL, în orașul de unde vor fi preluate și transportate la spital cu ambulanțe SMURD și salvări de la Serviciul Județean de Ambulanta (SAJ).

UPDATE 9.40 Nava ar fi fost lovită de o dronă

Oficiali ai Departamentului pentru Situații de Urgență spun că este posibil ca petrolierul să se scufunde. De asemenea, surse din cadrul anchetei au declarat că nava ar fi fost lovită de o dronă.

UPDATE 09.25 Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă”

Președintele Nicușor Dan spune că petrolierul a fost ținta unui atac.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.

De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a transmis președintele Nicușor Dan.

UPDATE Ce spune IGSU

„Autoritățile române au intervenit pentru salvarea echipajului navei comerciale GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare, coordonată de autoritățile competente. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio.

Petrolier avariat de o mină, în Marea Neagră. Vaporul naviga în apropierea canalului Sulina

În sprijinul echipajului au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă, precum și navele de căutare și salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția aeriană cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI nu a putut fi realizată”, se arată într-un comunicat al IGSU.

După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR APOLLO a lansat la apă două plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului.

Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie.

După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina. Pentru reducerea timpului de răspuns, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a mobilizat o ambarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgențe Tulcea. Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncțiuni între echipajele medicale, astfel încât transferul și acordarea asistenței medicale să se desfășoare în cel mai scurt timp.

La acest moment, incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, nava fiind ancorată. Pentru siguranța navigației, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, în vederea evitării perimetrului afectat.

Autoritățile române continuă monitorizarea situației și mențin în teren resursele necesare pentru gestionarea în siguranță a intervenției.

UPDATE 09.15 Autoritatea Navală Română „Comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate”

Autoritatea Navală Română a anunțat că a fost alertată în jurul miezului nopții cu privire la un incendiu izbucnit la bordul navei GAS LISBON, sub pavilion Liberia, aflată în Marea Neagră.

Explozie și incendiu la bordul unui petrolier în Marea Neagră, posibil din cauza unei mine

„Alerta a fost confirmată atât prin prin mesaje radio cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe. Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis apartinand ARSVOM, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. Din cauza distanței, comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate, schimbul de informații fiind efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere”, precizează instituția.

Știrea inițială

Este vorba despre nava Gas Lisbon, specializată în transportul de gaz petrolier lichefiat (GPL/LPG). Informația a fost confirmată de Forțele Navale.

Autoritățile iau în calcul inclusiv ipoteza ca explozia să fi fost provocată de o mină marină, însă această variantă nu a fost confirmată oficial, potrivit Știrilor Pro TV.

Potrivit acelorași surse, nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au intervenit pentru evacuarea echipajului. Cele 14 persoane aflate la bord au fost aduse în siguranță la țărm, iar trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație emise în zonă, petrolierul este în continuare în flăcări și există pericol de explozie. Incendiul s-ar manifesta în zona pupa-castel a navei, motiv pentru care toate ambarcațiunile aflate în apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de minimum trei mile marine.

Autoritățile monitorizează situația și din perspectiva unui posibil impact asupra mediului, în condițiile în care există un risc ridicat de poluare în urma incidentului.

Operațiunea de intervenție și evaluare a situației este în desfășurare.

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