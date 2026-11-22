O eroare uriașă a autorităților din Italia l-a trimis în închisoare pe un om nevinovat. A petrecut 13 zile după gratii pentru o condamnare care aparținea unui alt bărbat, cu care avea exact aceleași date de identificare.

Bărbatul a făcut închisoare, deși era nevinovat Foto: Pexels

Bărbatul, un muncitor în vârstă de 50 de ani din Reggio Emilia, a fost arestat în dimineața zilei de 25 octombrie, când carabinierii s-au prezentat la locuința sa pentru a pune în aplicare un mandat de executare a pedepsei. Acesta le-a spus imediat că nu știe nimic despre condamnare și că nu a avut niciodată probleme cu legea. Cu toate acestea, a fost dus la închisoare.

Potrivit Fanpage, mandatul viza un alt bărbat, condamnat definitiv la cinci ani și două luni de închisoare pentru tâlhărie calificată și agresiune. Cei doi aveau același nume, același prenume și aceeași dată de naștere, însă erau persoane diferite.

Avocații au descoperit după verificarea dosarului că fusese închis un nevinovat

Situația a fost clarificată după intervenția avocaților Domenico Noris Bucchi și Sara Addala. Aceștia au analizat documentele și au observat că informațiile din hotărârea judecătorească nu corespundeau cu istoricul personal al clientului lor.

Condamnarea avea legătură cu o tâlhărie comisă în august 2022, în Ascoli Piceno. Victima fusese abordată lângă un automat de băuturi, sub pretextul că i se cerea o țigară.

În timp ce unul dintre atacatori îi distrăgea atenția, alți doi l-au imobilizat și i-au furat portofelul, banii, un card Postepay, documentele și cheile locuinței. În timpul atacului, bărbatul a fost și lovit, iar rănile au necesitat aproximativ șapte zile pentru vindecare.

Muncitorul din Reggio Emilia nu avea însă nicio legătură cu această faptă.

„Comparând datele privind condamnarea cu ceea ce ne-a povestit despre viața sa, despre experiența sa, ne-am dat seama că nu putea fi el”, a explicat avocatul Domenico Noris Bucchi pentru Telereggio.

Verificările apărării au arătat că arestarea fusese declanșată de potrivirea perfectă a datelor personale, fără ca autoritățile să stabilească alte elemente care să diferențieze cele două persoane. Mai mult, potrivit avocaților, ar putea exista chiar trei persoane cu același nume, prenume și aceeași dată de naștere.

Apărătorii au recuperat sentința inițială și au depus o cerere urgentă la procurorul competent. Pe 6 noiembrie, după 13 zile de detenție, bărbatul a fost eliberat.

În acest interval, muncitorul a lipsit mai multe zile de la serviciu. Angajatorul său, care îl cunoștea de multă vreme, nu a crezut însă că acesta ar putea fi implicat într-o tâlhărie.

Bărbatul se pregătește să solicite despăgubiri pentru perioada petrecută în detenție pe nedrept.

Avocații săi atrag atenția asupra impactului pe care o asemenea experiență îl poate avea asupra unui om care nu a avut niciodată probleme cu justiția.