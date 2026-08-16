Doi părinți români au circulat 100 km cu fiul mort pe bancheta din spate, în Italia, crezând că doarme

O tragedie cutremurătoare a avut loc duminică dimineață pe autostrada A21 Torino -Piacenza din Italia. O familie de origine română a parcurs aproximativ 100 de kilometri fără să își dea seama că fiul, în vârstă de 31 de ani, aflat pe bancheta din spate, murise în timpul călătoriei.



Tatăl tânărului era la volan, iar mama circula pe scaunul din dreapta și și-au imaginat că fiul lor doarme, potrivit Today.it.

Abia când au oprit într-o zonă de servicii între Casteggio și Voghera, au realizat că tânărul nu răspunde și nu mai dă semne de viață.

La ora 7:30, părinții au sunat la serviciul de urgență 118.

Echipajele medicale au ajuns rapid, însă nu au putut decât să constate decesul. Primele informații indică un posibil stop cardiac.

Familia a declarat că tânărul suferea de probleme cardiace ușoare și că nu vorbise deloc în ultimele 100 de kilometri parcurși.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Amintim că, la începutul lunii august, un român în vârstă de doar 19 ani a murit în Italia, după ce s-a prăbușit la pământ în timp ce lucra la recoltarea roșiilor, pe un teren agricol din provincia Cremona.



În iunie, un român în vârstă de 39 de ani a fost găsit mort în locuința sa din apropierea orașului Latina, Italia.