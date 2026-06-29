Moarte misterioasă a unui român în Italia. Bărbatul de 39 de ani avea antecedente penale, inclusiv trafic de droguri și atentat cu bombă

Un român în vârstă de 39 de ani a fost găsit mort în locuința sa din apropierea orașului Latina, Italia, iar procurorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale decesului. Deși primele indicii arată o posibilă sinucidere, ancheta ia în calcul și contextul unor amenințări și al unei investigații anterioare privind o explozie.

Descoperirea a fost făcută în urmă cu aproximativ o săptămână, într-o locuință situată la periferia orașului Latina. Potrivit presei italiene, bărbatul fusese găsit spânzurat în exteriorul casei în care locuia de puțin timp.

Ancheta este legată de un dosar privind o explozie

Potrivit informațiilor aflate în posesia anchetatorilor, românul avea antecedente penale, inclusiv dosare privind trafic de droguri, și executase în trecut o perioadă de arest la domiciliu.

Numele său a apărut și într-o investigație privind o explozie produsă pe 27 decembrie anul trecut, în cartierul Nicolosi din Latina. Atunci, un dispozitiv exploziv a avariat autoturismul unui zugrav român în vârstă de 45 de ani.

După incident, victima ar fi fost amenințată de un alt cetățean român, iar în cadrul anchetei numele bărbatului de 39 de ani a fost indicat ca posibil autor al actelor de intimidare. Deocamdată, nu este clar dacă acesta a avut vreun rol în explozia propriu-zisă, iar ancheta privind acel caz este încă în desfășurare.

Procurorii verifică toate ipotezele

În locuința bărbatului a fost găsită o scrisoare scrisă de mână, în care acesta ar fi explicat motivele gestului său, potrivit publicației Latina Oggi.

Cu toate acestea, procurorii italieni nu exclud alte piste de anchetă. Telefonul mobil al românului a fost ridicat pentru expertiză, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă există legături între moartea sa și dosarele în care apărea numele acestuia.

Rezultatele expertizelor medico-legale sunt așteptate în perioada următoare și ar urma să clarifice cauza exactă a decesului și circumstanțele în care acesta s-a produs.