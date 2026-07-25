Trupul românului care a murit salvând un copil în Lacul Garda a fost găsit. O stradă din Italia ar putea purta numele său

Trupul lui Alexandru Sorin Olaisiu, românul care și-a pierdut viața după ce a salvat un copil de la înec în Lacul Garda, a fost găsit după cinci zile de căutări. Între timp, un consilier local din orașul italian în care locuia a propus ca o stradă sau o piață să îi poarte numele, în semn de recunoștință pentru gestul său de sacrificiu

Tânărul a fost descoperit la peste 25 de metri adâncime, după o amplă operațiune de căutare coordonată de Garda de Coastă, la care au participat scafandri, ambarcațiuni și elicoptere. Echipele de intervenție au folosit inclusiv datele de localizare de pe ceasul cu GPS al victimei și declarațiile martorilor pentru a restrânge zona de căutare, notează Click.ro.

Potrivit presei italiene, autoritățile judiciare urmează să decidă dacă va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Una dintre ipotezele luate în calcul este că românul ar fi suferit un șoc termic după ce s-a aruncat în apă.

A sărit în apă pentru a salva un copil

Tragedia s-a produs în apropierea plajei Giamaica din stațiunea Sirmione, pe malul Lacului Garda.

Alexandru Sorin Olaisiu, care lucra ca ghid turistic pe o ambarcațiune cu turiști britanici, a observat că un copil în vârstă de șapte ani se afla în pericol de înec și a sărit imediat în apă.

Românul a reușit să îl aducă pe copil în siguranță, însă după intervenție a dispărut sub apă și nu a mai ieșit la suprafață.

O stradă din Italia ar putea purta numele său

Sacrificiul românului a impresionat comunitatea din Corigliano Rossano, orașul italian în care locuia și muncea.

Consilierul local Giancarlo Bosco a depus o solicitare oficială prin care cere ca o stradă sau o piață din oraș să poarte numele lui Alexandru Sorin Olaisiu, relatează Cosenza Channel.

Potrivit acestuia, gestul nu ar reprezenta doar un omagiu, ci și o modalitate prin care exemplul de altruism al românului să fie păstrat în memoria comunității.

„Sorin a trăit în comunitatea noastră, a lucrat aici și a pus în practică, în momentul decisiv, cea mai înaltă valoare a cetățeniei, și anume responsabilitatea față de ceilalți. Este un exemplu de altruism care nu are pașaport, ci doar curaj”, a transmis Giancarlo Bosco.

Consilierul consideră că atribuirea numelui său unui spațiu public ar transmite un mesaj despre integrare, solidaritate și apartenență la comunitate.

„Memoria, atunci când este împărtășită, devine educație civică. Fie ca gestul său să nu rămână o excepție care să fie sărbătorită o singură dată, ci o măsură a ceea ce așteptăm unii de la alții, în fiecare zi”, a mai declarat alesul local.

Propunerea urmează să fie analizată de administrația din Corigliano Rossano și de instituțiile competente, care vor decide dacă vor începe procedurile pentru ca numele românului să fie atribuit oficial unei străzi sau unei piețe din oraș.