Român, găsit mort în anexa unui restaurant din Italia. Era dispărut de zece zile

Un bărbat român, în vârstă de 51 de ani, a fost descoperit mort în anexa unui restaurant din Italia. Proprietarii îl lăsaseră să stea în local din cauza condițiilor dificile în care trăia.

Bărbatul se confrunta de mai mult timp cu probleme financiare și nu avea o locuință.

El primise adăpost din partea proprietarilor localului, care au vrut să îl ajute să nu mai doarmă pe străzi, scrie presa din Treviso.

Cunoscuții s-au speriat după ce nu mai auziseră nimic de el de aproape zece zile, iar proprietarii localului au încercat să îl contacteze, însă fără succes.

Din cauză că ușa anexei era încuiată din interior, aceștia au fost nevoiți să ceară ajutorul pompierilor din Montebelluna. Serviciile de intervenție au reușit să pătrundă în cameră, însă acolo l-au găsit pe bărbat fără viață.

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