 Doi muncitori, salvați după nouă zile petrecute sub pământ într-un tunel din Nepal | adevarul.ro
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Video Doi muncitori, salvați după nouă zile petrecute sub pământ într-un tunel din Nepal

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Doi muncitori au fost găsiți în viață și salvați vineri dintr-un tunel al unei hidrocentrale din Nepal, la nouă zile după ce o avalanșă de gheață, roci și noroi a măturat o vale de pe cursul superior al râului Trishuli. Dezastrul a provocat moartea a peste 1.200 de persoane și a forțat zeci de mii de oameni să-și părăsească locuințele.

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Foto: Captură Video

Cei doi bărbați, Sanjay Sah și Kabir Maharjan, lucrau la centrala hidroelectrică Upper Trishuli 3A. Sah era maistru mecanic, iar Maharjan ocupa funcția de supervizor mecanic, potrivit unui comunicat transmis de biroul ministrului Energiei, Biraj Bhakta Shrestha, notează Reuters

Cei doi au fost scoși din tunel după mai multe zile în care operațiunile de căutare au continuat în zona grav afectată de alunecarea masivă.

Unul dintre muncitori nu își mai poate mișca mâinile și picioarele

Starea celor doi diferă. Kabir Maharjan nu își poate mișca mâinile și picioarele, în timp ce rănile lui Sanjay Sah nu sunt considerate grave, potrivit unui reprezentant al ministrului Energiei citat de Reuters.

Ambii muncitori au fost transportați către un spital din Kathmandu pentru îngrijiri medicale și evaluări suplimentare.

Fratele lui Kabir Maharjan, Amir, a declarat că familia nu primise încă o confirmare oficială în momentul în care a aflat că acesta ar fi fost găsit în viață.

„Am auzit din știri că fratele meu a fost găsit. Întreaga familie este foarte fericită”, a spus Amir Maharjan.

Operațiunile de salvare au fost declanșate după prăbușirea produsă pe 26 august în zona superioară a râului Trishuli. Oficialii și echipele de intervenție estimează că cel puțin 900 de persoane ar fi fost surprinse în tunelurile asociate celor șase proiecte hidroelectrice construite de-a lungul râului.

Dezastrul a avut un impact major asupra regiunii. O avalanșă formată din gheață, pietre și noroi a coborât cu forță prin vale, provocând distrugeri și lăsând numeroase persoane dispărute.

Salvarea celor doi muncitori, la nouă zile de la producerea tragediei, reprezintă una dintre puținele vești bune venite din zona afectată de dezastru.

Autoritățile continuă operațiunile de căutare și evaluare a pagubelor, în timp ce echipele de intervenție încearcă să stabilească exact câte persoane se mai află în tunelurile afectate.

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