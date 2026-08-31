O fetiță de șase ani din Nepal a fost salvată sâmbătă, 29 august, după ce a petrecut ore întregi sub noroi în Timure, unul dintre primele sate lovite, pe 26 august, de o alunecare masivă de teren care a măturat totul în cale asemenea unui tsunami.

Unul dintre salvatori reuşeşte apoi să scoată fetiţa din dărâmături, înainte de a o lua în braţe. După ce a primit îngrijiri de urgenţă, fetiţa a putut fi transportată la spital, scrie News.ro.

În alte cadre ale secvenţei, mai multe persoane îi dau de mâncare fetiţei, înfăşurată într-o pătură.

Potrivit poliţiei nepaleze, Manisha Magar ar fi petrecut trei zile şi trei nopţi sub noroi. Acum se află „în sfârşit în siguranţă”, au precizat autorităţile.

Bilanţul provizoriu al inundaţiilor devastatoare care au avut loc miercuri în Nepal, la graniţa cu China, a ajuns la 903 de morţi şi 4 247 de dispăruţi, a anunţat luni, 31 august, autoritatea nepaleză responsabilă cu gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Imagini filmate în Himalaya surprind momentul în care o cantitate uriașă de gheață și rocă s-a desprins de pe versant, declanșând un lanț de evenimente care avea să provoace viituri și alunecări de teren de proporții.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, prăbușirea ghețarului a declanșat o avalanșă de gheață și rocă, care a ajuns în sistemul râului Lhende Khola. Materialele antrenate de avalanșă au provocat apoi viituri și torenți de noroi care au măturat zonele aflate în aval.

O a doua filmare surprinde momentul de după prăbușire, când cantități uriașe de apă, noroi și resturi se deplasează cu viteză pe versant, în direcția comunităților din vale.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra începutului dezastrului, în condițiile în care amploarea distrugerilor a devenit vizibilă abia după retragerea apelor și accesul echipelor de intervenție în zonele izolate.

Printre cele mai grav afectate locuri se află punctul de trecere a frontierei Rasuwagadhi, unde viitura a distrus infrastructura de la granița dintre Nepal și Tibet.