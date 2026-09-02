 „Nu mai am speranță, dar nu pot renunța”. A împrumutat 13 dolari și a pornit în căutarea fiului dispărut în inundațiile din Nepal | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu mai am speranță, dar nu pot renunța”. A împrumutat 13 dolari și a pornit în căutarea fiului dispărut în inundațiile din Nepal

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tată dintr-o comunitate săracă din sudul Nepalului a pornit într-o călătorie de sute de kilometri pentru a-și găsi fiul de 19 ani, dispărut după inundațiile devastatoare din 26 august. Talka Sada a străbătut drumuri distruse, sate acoperite de noroi și zone afectate de viituri, după ce toate încercările de a afla ce s-a întâmplat cu băiatul său au eșuat.

„Nu mai am speranță, dar nu pot renunța”.
„Nu mai am speranță, dar nu pot renunța”. Foto: Al Jazeera

Vinod lucra de aproximativ o lună la o centrală hidroelectrică din districtul Rasuwa, una dintre regiunile lovite cel mai puternic de dezastru. Tânărul făcea munci ocazionale, inclusiv lucrări de amestecare a cimentului, notează Al Jazeera.  

Ultima conversație dintre tată și fiu a avut loc cu o zi înainte ca inundațiile să lovească zona. După aceea, Vinod și alți patru muncitori, cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani, nu au mai fost găsiți.

„Nu vă pot spune cât de mult plânge soția mea. Și eu sunt în durere profundă și nu știu ce să fac”, a declarat Sada, potrivit Al Jazeera.

A împrumutat bani cu dobândă și a plecat în căutarea fiului

Pentru a ajunge în zonele afectate, bărbatul a împrumutat 2.000 de rupii nepaleze, echivalentul a aproximativ 13 dolari. Banii au fost luați cu o dobândă foarte mare.

„Am împrumutat bani ca să vin din Saptari până aici. Plătesc o dobândă de 20 de rupii pentru fiecare 100 de rupii împrumutate”, a povestit el.

Sada și fratele său au pornit la drum. Prima parte a călătoriei a presupus aproximativ nouă ore cu autobuzul până la Kathmandu. Acolo, tatăl a început să verifice spitalele, sperând să-și găsească fiul printre supraviețuitori sau pe listele persoanelor decedate.

Misiunea a fost cu atât mai dificilă cu cât unele dintre trupurile recuperate erau greu de identificat, fiind afectate grav de timpul petrecut în apă și de condițiile din teren.

Pentru că nu a primit nicio informație despre Vinod, Sada a continuat spre districtul Nuwakot, aflat la aproximativ 60 de kilometri de Kathmandu și mai aproape de locul în care lucra fiul său.

Sute de kilometri prin zone distruse

Deplasarea prin zonele afectate de inundații a fost extrem de dificilă. Drumurile au fost distruse, iar în mai multe localități au rămas în urmă cantități mari de noroi și resturi.

În orașul Trishuli, tatăl și fratele său au găsit cazare pentru o noapte, plătind 1.500 de rupii. Pentru ei, fiecare cheltuială însemna însă o problemă, deoarece banii disponibili erau foarte puțini.

„Dacă mai trebuie să stăm aici încă o noapte, nu-mi va mai rămâne niciun ban să mă întorc acasă”, a spus Sada.

Cei doi au încercat să primească ajutor de la morgi și din taberele militare amenajate pentru victimele dezastrului, însă susțin că au fost trimiși dintr-un loc în altul fără să primească informații clare.

Tatăl consideră că situația este agravată și de statutul marginalizat al comunității din care provine și de dificultățile sale de a comunica în limba nepaleză.

„Suntem săraci. Ne consideră Madhesi și bihari. Nu putem vorbi fluent nepaleza, de aceea doar ne resping și ne trimit de la un loc la altul”, a spus Sada.

El insistă că familia are nevoie măcar de certitudinea că fiul său a fost găsit: „Chiar dacă este un cadavru, avem dreptul să-l vedem. Ne-am înregistrat numele peste tot, la secțiile de poliție, la taberele militare. Dar nimeni nu ne ajută”.

Speranță și disperare

Pentru Sada, fiecare oră fără vești despre Vinod este o alternanță între speranță și teamă.

„Fiul meu este tânăr. Muncește zilnic. Este agil. Sigur ar fi putut să meargă sau să fugă undeva”, spune el.

În același timp, lipsa oricărui semn de la băiat îl face să se teamă de ce este mai rău: „Nu mai am speranță. Dacă Vinod ar fi fost în viață, cu siguranță ar fi sunat de undeva, chiar dacă ar fi fost doar ca să bea apă”.

Chiar și așa, tatăl refuză să se întoarcă acasă fără să afle ce s-a întâmplat cu fiul său. El și fratele său intenționează să continue drumul către centrala hidroelectrică unde Vinod lucra înainte de dezastru.

Inundațiile produse la sfârșitul lunii august au afectat grav mai multe zone din Nepal. Potrivit UNICEF, peste 17.000 de copii au fost afectați direct de viiturile produse în urma creșterii nivelului râurilor Bhotekoshi și Trishuli.

Printre cei afectați se află și alți copii care și-au pierdut membri ai familiei sau locuințele în urma dezastrului, în timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă în regiunile lovite de ape.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
digi24.ro
image
Răspunsul șefei UE după ce i s-a cerut să blocheze fondurile PNRR ale României din cauza „amendamentului Fritz” (Surse)
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin. PNRR: un eșec economic, dar o lovitură de stat aproape reușită
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe fundașul francez cu peste 150 meciuri la Guingamp, în Portugalia și Serbia. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
O rețea uriașă de curenți oceanici ar putea intra în colaps. Ce riscuri sunt pentru SUA și Europa
libertatea.ro
image
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Două femei, din Bihor, au jefuit și bătut un bătrân de 77 de ani. Polițiștii nu au reușit să recupereze toți banii furați
click.ro
image
Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului
antena3.ro
image
Sectorul din piaţa muncii din România unde peste 25.000 de angajaţi au plecat în ultimul an. ”Impactul este foarte mare”
zf.ro
image
Românii nu mai sunt acceptați la creditele ipotecare. Ce salariu îți trebuie pentru 64.000 de euro împrumutați
observatornews.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
cancan.ro
image
O categorie de români va primi când ies la pensie un bonus de 10.000 de lei. Cum se calculează suma exactă?
newsweek.ro
image
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
prosport.ro
image
Trebuie să ai ITP și RCA dacă mașina stă luni întregi în curte? Ce obligații are proprietarul în 2026
playtech.ro
image
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
Neverosimil: 30.000.000 € pentru transferul lui Andrei Rațiu și decizie pe loc!
digisport.ro
image
Cine poate primi teren gratuit de la primărie pentru casă și ce condiții trebuie să îndeplinească?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin a cedat și vrea pace. Rusia invocă pagubele importante făcute de Ucraina
mediaflux.ro
image
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața
click.ro
image
Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc: „El nu o să-mi fie indiferent niciodată”
click.ro
image
Urmează o perioadă de aur pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de schimbări uriașe în viață
click.ro
Prințesa Mette Marit profimedia 1085936621 jpg
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat?
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pepe, mai fericit ca niciodată: „Sunt maxim de împlinit! Acum am și fluturași în stomac”
image
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața

OK! Magazine

image
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat