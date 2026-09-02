„Nu mai am speranță, dar nu pot renunța”. A împrumutat 13 dolari și a pornit în căutarea fiului dispărut în inundațiile din Nepal

Un tată dintr-o comunitate săracă din sudul Nepalului a pornit într-o călătorie de sute de kilometri pentru a-și găsi fiul de 19 ani, dispărut după inundațiile devastatoare din 26 august. Talka Sada a străbătut drumuri distruse, sate acoperite de noroi și zone afectate de viituri, după ce toate încercările de a afla ce s-a întâmplat cu băiatul său au eșuat.

„Nu mai am speranță, dar nu pot renunța”. Foto: Al Jazeera

Vinod lucra de aproximativ o lună la o centrală hidroelectrică din districtul Rasuwa, una dintre regiunile lovite cel mai puternic de dezastru. Tânărul făcea munci ocazionale, inclusiv lucrări de amestecare a cimentului, notează Al Jazeera.

Ultima conversație dintre tată și fiu a avut loc cu o zi înainte ca inundațiile să lovească zona. După aceea, Vinod și alți patru muncitori, cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani, nu au mai fost găsiți.

„Nu vă pot spune cât de mult plânge soția mea. Și eu sunt în durere profundă și nu știu ce să fac”, a declarat Sada, potrivit Al Jazeera.

A împrumutat bani cu dobândă și a plecat în căutarea fiului

Pentru a ajunge în zonele afectate, bărbatul a împrumutat 2.000 de rupii nepaleze, echivalentul a aproximativ 13 dolari. Banii au fost luați cu o dobândă foarte mare.

„Am împrumutat bani ca să vin din Saptari până aici. Plătesc o dobândă de 20 de rupii pentru fiecare 100 de rupii împrumutate”, a povestit el.

Sada și fratele său au pornit la drum. Prima parte a călătoriei a presupus aproximativ nouă ore cu autobuzul până la Kathmandu. Acolo, tatăl a început să verifice spitalele, sperând să-și găsească fiul printre supraviețuitori sau pe listele persoanelor decedate.

Misiunea a fost cu atât mai dificilă cu cât unele dintre trupurile recuperate erau greu de identificat, fiind afectate grav de timpul petrecut în apă și de condițiile din teren.

Pentru că nu a primit nicio informație despre Vinod, Sada a continuat spre districtul Nuwakot, aflat la aproximativ 60 de kilometri de Kathmandu și mai aproape de locul în care lucra fiul său.

Sute de kilometri prin zone distruse

Deplasarea prin zonele afectate de inundații a fost extrem de dificilă. Drumurile au fost distruse, iar în mai multe localități au rămas în urmă cantități mari de noroi și resturi.

În orașul Trishuli, tatăl și fratele său au găsit cazare pentru o noapte, plătind 1.500 de rupii. Pentru ei, fiecare cheltuială însemna însă o problemă, deoarece banii disponibili erau foarte puțini.

„Dacă mai trebuie să stăm aici încă o noapte, nu-mi va mai rămâne niciun ban să mă întorc acasă”, a spus Sada.

Cei doi au încercat să primească ajutor de la morgi și din taberele militare amenajate pentru victimele dezastrului, însă susțin că au fost trimiși dintr-un loc în altul fără să primească informații clare.

Tatăl consideră că situația este agravată și de statutul marginalizat al comunității din care provine și de dificultățile sale de a comunica în limba nepaleză.

„Suntem săraci. Ne consideră Madhesi și bihari. Nu putem vorbi fluent nepaleza, de aceea doar ne resping și ne trimit de la un loc la altul”, a spus Sada.

El insistă că familia are nevoie măcar de certitudinea că fiul său a fost găsit: „Chiar dacă este un cadavru, avem dreptul să-l vedem. Ne-am înregistrat numele peste tot, la secțiile de poliție, la taberele militare. Dar nimeni nu ne ajută”.

Speranță și disperare

Pentru Sada, fiecare oră fără vești despre Vinod este o alternanță între speranță și teamă.

„Fiul meu este tânăr. Muncește zilnic. Este agil. Sigur ar fi putut să meargă sau să fugă undeva”, spune el.

În același timp, lipsa oricărui semn de la băiat îl face să se teamă de ce este mai rău: „Nu mai am speranță. Dacă Vinod ar fi fost în viață, cu siguranță ar fi sunat de undeva, chiar dacă ar fi fost doar ca să bea apă”.

Chiar și așa, tatăl refuză să se întoarcă acasă fără să afle ce s-a întâmplat cu fiul său. El și fratele său intenționează să continue drumul către centrala hidroelectrică unde Vinod lucra înainte de dezastru.

Inundațiile produse la sfârșitul lunii august au afectat grav mai multe zone din Nepal. Potrivit UNICEF, peste 17.000 de copii au fost afectați direct de viiturile produse în urma creșterii nivelului râurilor Bhotekoshi și Trishuli.

Printre cei afectați se află și alți copii care și-au pierdut membri ai familiei sau locuințele în urma dezastrului, în timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă în regiunile lovite de ape.