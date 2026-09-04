20.000 de familii din Nepal au nevoie de locuințe noi. Dimensiunea pagubelor provocate de dezastru

Inundațiile produse săptămâna trecută în Nepal, după prăbușirea unui ghețar, au provocat pagube materiale estimate la cel puțin 2,56 miliarde de dolari. Autoritățile se pregătesc să reconstruiască aproximativ 20.000 de locuințe în zonele afectate, în timp ce echipele de intervenție continuă căutarea persoanelor dispărute și a celor despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile unor proiecte hidroenergetice.

Pagubele au depășit 2,5 miliarde de dolari Foto: AFP

Dharma Raj Upreti, șeful Autorității Naționale pentru Reducerea Riscurilor și Gestionarea Dezastrelor, a declarat pentru Reuters că numai măsurile urgente pentru primele patru luni ar necesita aproximativ 52,6 milioane de dolari. Banii ar urma să fie folosiți pentru refacerea drumurilor, amenajarea unor spații temporare de cazare și restabilirea accesului la apă potabilă și electricitate.

Dezastrul a început pe 26 august, când prăbușirea unui ghețar a declanșat o avalanșă de gheață, roci și noroi. Viitura a lovit regiunea de frontieră a Nepalului cu China, distrugând sate și așezări întregi.

„Estimările noastre preliminare indică faptul că 7.500 de case au fost complet distruse, fiind fie luate de ape, fie îngropate sub dărâmături şi noroi”, a declarat Upreti pentru Reuters.

Multe dintre locuințele care au rezistat nu mai pot fi folosite, iar autoritățile estimează că în jur de 20.000 de case vor trebui reconstruite în alte zone, considerate mai sigure.

„Anticipăm că resursele necesare pentru reconstrucţie vor fi considerabile”, a declarat ministrul de Externe, Shisir Khanal, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorii străini de la Kathmandu.

Peste 1.200 de oameni au murit în Nepal

Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 1.252 de morți în Nepal. Apele au distrus locuințe, școli și drumuri în localitățile aflate în apropierea frontierei cu Tibetul. Peste 4.200 de persoane sunt încă date dispărute, în timp ce alte mii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.

În partea chineză a regiunii Tibet au fost raportate 21 de decese, iar alte 541 de persoane sunt considerate dispărute.

Guvernul premierului Balendra Shah a stabilit data de 7 septembrie, a 13-a zi de la producerea catastrofei, drept zi de doliu național. În tradiția hindusă, cea de-a 13-a zi marchează în mod tradițional încheierea perioadei oficiale de doliu.

Mii de militari participă la operațiunile de salvare

Peste 9.300 de militari nepalezi au fost trimiși în zonele afectate din Timure, în districtul Rasuwa, precum și în Nuwakot, Dhading, Chitwan și Nawalparasi de Est.

Armata participă la căutarea supraviețuitorilor, recuperarea victimelor, deblocarea drumurilor și acordarea primului ajutor.

Operațiunile sunt concentrate și asupra unor proiecte hidroenergetice. Un ofițer al armatei, citat sub protecția anonimatului, a declarat că echipele de intervenție, sprijinite de specialiști din India, Coreea de Sud și China, încearcă să ajungă la cel puțin 900 de persoane despre care se crede că sunt blocate în tunelurile unor hidrocentrale.

Purtătorul de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, a anunțat că două trupuri au fost recuperate din tunelul centralei hidroelectrice Langtang Khola.

O studentă la medicină din Australia, al cărei partener a dispărut în apropierea frontierei dintre Nepal și China, a cerut companiilor din domeniul tehnologiei să contribuie la operațiunile de căutare. Ea a solicitat furnizarea unor date de localizare care ar putea ajuta salvatorii să restrângă zonele în care trebuie să caute.

Tragedie fără precedent în Nepal: Peste 900 de morți și 4.200 de dispăruți în urma inundațiilor

Autoritățile nepaleze au anunțat joi că 583 de cetățeni străini sunt, de asemenea, dați dispăruți. Printre aceștia se află numeroși turiști și pelerini aflați în zone montane.

Australia a anunțat că va oferi sprijin suplimentar și va transmite autorităților nepaleze date din domeniul telecomunicațiilor.

La rândul său, China a trimis un al treilea transport de ajutoare, care include corturi, pături, echipamente de protecție medicală și sisteme de comunicații prin satelit. Serviciile meteorologice chineze și nepaleze continuă să facă schimb de informații.

Informațiile despre operațiunile de salvare din Tibet sunt însă mai limitate, în condițiile accesului restricționat al jurnaliștilor străini în această regiune. Relatările din presa de stat chineză au devenit mai rare după redeschiderea autostrăzii naționale G216, care asigură accesul către zona afectată.

Nepalul și China indică schimbările climatice

Atât autoritățile nepaleze, cât și cele chineze au pus dezastrul în legătură cu schimbările climatice.

Ministrul nepalez de Externe, Shisir Khanal, le-a spus ambasadorilor că tragedia are implicații care depășesc cu mult gestionarea imediată a situației de urgență.

„Nepalul contribuie cu o pondere neglijabilă la emisiile globale, însă populația noastră suportă o povară disproporționată a efectelor încălzirii regiunii himalayene”, a declarat Khanal.

Mii de copii trebuie să se întoarcă la școală

În paralel cu operațiunile de salvare, autoritățile încearcă să restabilească activitățile cotidiene, iar una dintre priorități este reluarea cursurilor pentru copiii din zonele afectate.

UNICEF a avertizat că, la mai mult de o săptămână de la producerea inundațiilor, cel puțin 22.000 de copii au nevoie urgentă de apă potabilă, precum și de servicii de salubritate și igienă.

„Prioritatea noastră este restabilirea vieţii normale. Analizăm posibilitatea ca elevii să urmeze cursurile în centrele de cazare temporară”, a declarat Phanindra Paudel, reprezentant al Centrului Național pentru Operațiuni de Urgență din Nepal.

Găsirea unor spații sigure pentru desfășurarea cursurilor este însă dificilă, întrucât numeroase clădiri școlare au fost distruse.

„Căutăm clădiri sigure şi libere sau alte şcoli unde să putem relua cursurile. Clădirea şcolii a fost complet distrusă de ape, aşa că va trebui să construim una nouă într-o locaţie mai sigură”, a spus Rajendra Dawadi, directorul unei școli care a contribuit la evacuarea la timp a aproximativ 900 de elevi.

Printre supraviețuitori se află și Shanti Sunar, în vârstă de 45 de ani. Femeia și-a pierdut atât casa, cât și micul magazin pe care îl administra, dar a reușit să scape împreună cu soțul său.

„Merg la locul respectiv aproape în fiecare zi. Pot recunoaşte locul unde se află casa noastră, dar acum nu mai există nicio urmă a acesteia. Nu putem reconstrui în acelaşi loc, deoarece nu este sigur. Aştept ca guvernul să ne relocheze într-o zonă mai sigură”, a spus ea.