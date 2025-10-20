search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Distrigaz nu mai reia alimentarea cu gaze a blocurilor din Rahova: a fost extins perimetrul supus cercetărilor

Publicat:

Distrigaz a anunțat luni după-amiază că nu mai reia alimentarea cu gaze a zonei în care a avut loc vineri explozia din Rahova, explicând că autoritățile au extins perimetrul care este supus cercetărilor.

Blocul care a explodat vineri în Rahova
Distrigaz nu mai reia alimentarea cu gaze a blocurilor din Rahova

Lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități. Această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente”, a informat Distrigaz Sud Rețele.

Luni dimineață, compania anunțase că reia parțial alimentarea cu gaze în zona afectată de explozia din Rahova, precizând că a cerut și obținut aprobarea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București.

„... în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea  alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A”, a informat Distrigaz Sud Rețele.

Furnizorul precizează că, la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Amintim că vineri dimineață, la ora 9.07 minute, a avut loc o puternică explozie la un bloc situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu din cartierul Rahova. În urma acesteia, 3 persoane au decedatși alte 15 au fost rănite. Dintre răniți, 7 persoane au fost deja externate, iar un bărbat a fost transferat în Austria.

Din primele informații a reieșit că acumularea de gazea dus la explozie, mai ales că oamenii din zonă semnalaseră încă de joi mirosul puternic și sunaseră la compania de distribuție gaze. 

loading Se încarcă comentariile...
