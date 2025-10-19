Mărturiile locatarilor afectați de explozia din Rahova: „Am crezut că e bombă”. Imagini din locuințele afectate

Locatarii afectați de tragedia din Rahova povestesc despre momentul în care a avut loc explozia din blocul de pe Calea Rahovei.

Un locatar a povestit pentru Antena 3 CNN că un nor de praf a cuprins toată casa în momentul exploziei. Acesta locuia în scara vecină cu blocul unde a avut loc incidentul.

„Eram acasă. Vorbeam la telefon, eram întins în pat. Pe la ora 9:00 am auzit o bubuitură îngrozitoare, a sărit toată casa. Geamuri, televizoare, tot. N-am mai văzut nimic de praf. Am crezut că e bombă”, a povestit el.

Speriat, bărbatul a fugit pe scări împreună cu vecinii.

„Cu o zi sau două înainte mirosea puternic a gaz în zonă. Fetița mea a fost la o prietenă chiar în scara unde a explodat și mi-a spus că mirosea foarte tare,” a relatat el.

Soția sa, învățătoare, era chiar în sala afectată de suflul exploziei. „Geamurile au sărit, clasa era față în față cu blocul. A fost dezastru. Copiii au fost evacuați imediat în curte,” i-a povestit femeia soțului ei.

Familia avea bilete de avion pentru aceeași zi. Plecau în Spania, la o nuntă de familie.

„Așteptam să iasă soția de la școală. Aveam zbor la ora 12:00. Totul s-a năruit,” a spus bărbatul. Acum, singura lor întrebare este unde vor dormi de la o zi la alta.

„Ni s-a promis un apartament provizoriu. Am hainele în mașină. Vedem ce va fi. Important e că trăim,” a spus el.

Un bărbat, care locuiește cu două etaje mai sus față de apartamentul în care a avut loc explozia, a declarat pentru Digi24 că autoritățile l-au informat că ar putea avea acces în clădire doar după ce experții vor anunța că intrarea este sigură.

„Nu am reușit să intru, asta am și întrebat. Au zis când vor lua decizie când e sigur că nu se va întâmpla absolut nimic, atunci o să intrăm o persoană cu un pompier după noi. Să ne luăm strictul necesar, nu știm când, așteptăm”.

Acesta a participat la ședința cu locatarii de la sediul Primăriei și spune că autoritățile din Capitală le-au dat mai multe opțiuni în ceea ce privește cazarea.

„Ne-au zis cei de la Primărie că să stăm la hotel, în continuare, timp de 7 zile și după 7 zile au venit cu nitște propuneri, niște variante. Au niște case sociale, unele poate sunt foarte bune, unele poate nu sunt mobilate. Dacă e opțiune pentru noi, dacă nu, ultima opțiune să ne căutăm noi chirie și să ne asigure chiria pe o perioadă nedeterminată. Blocul nu știu dacă se poate reface doar zona respectivă care este afectată sau dacă se dărâmă tot blocul.”

Amintim că, în urma exploziei de vineri, 17 octombrie, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.

Deflagrația, produsă la etajele superioare ale clădirii, a distrus complet mai multe apartamente și a provocat pagube uriașe.