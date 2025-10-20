Distrigaz reia parțial alimentarea cu gaze în zona afectată de explozia din Rahova

Distrigaz Sud Rețele a anunțat luni dimineață că reia parțial alijmentarea cu gaze în zona afectată de explozia din Rahova, precizând că a cerut și obținut aprobarea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București.

„ (...) ca urmare a exploziei produse în data de 17 octombrie în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al municipiului București, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienți casnici, aducem următoarele precizări suplimentare:

În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a înaintat către Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București o adresă prin care solicită restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2015, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A”, a informat Distrigaz Sud Rețele.

Furnizorul precizează că, la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Amintim că vineri dimineață, la ora 9.07 minute, a avut loc o puternică explozie la un bloc situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu din cartierul Rahova. În urma acesteia, 3 persoane au decedatși alte 15 au fost rănite. Dintre răniți, 7 persoane au fost deja externate, iar un bărbat a fost transferat în Austria.

Din primele informații a reieșit că acumularea de gazea dus la explozie, mai ales că oamenii din zonă semnalaseră încă de joi mirosul puternic și sunaseră la compania de distribuție gaze.