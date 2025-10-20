Victimele exploziei din Rahova, stabile după operații. Adolescenta de 17 ani e conștientă

Victimele exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internate şi operate la Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, în timp ce adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este conştientă şi cooperantă.

”Pacienţii internaţi în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă. Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizaţi în timpul exploziei au fost trataţi. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheaţi strict, până în momentul externării”, au anunţat luni dimineaţă reprezentanţii unităţii sanitare, citați de News.ro.

Pacientul care era deja operat intr un alt spital începe recuperarea, au mai transmis ei.

Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca se află: un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală; un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Adolescentă de 17 ani, internată la ”Grigore Alexandrescu”

În ceea ce priveşte adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, aceasta are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.

Iniţial, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au fost duşi doi pacienţi, victime ale exploziei din Sectorul 5: un băiat cu traumatism cranio-cerebral şi plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secţia de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală şi o fată, intubată şi ventilată mecanic; operată în cadrul secţiei de neurochirurgie. Băiatul a fost externat.

În dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, o explozie puternică a distrus un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de intensă, încât s-a auzit până la 10 kilometri distanță, în Popești-Leordeni, județul Ilfov. Trei persoane și-au pierdut viața.

Printre victime se numără și o tânără de 24 de ani însărcinată în luna a șaptea, care și-a pierdut viața alături de fetița ei nenăscută.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Primele indicii arată că o acumulare de gaze ar fi provocat explozia, însă specialiștii analizează toate ipotezele.