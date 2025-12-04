Diana Buzoianu spune că DSP va avea ultimul cuvânt în privința reluării alimentării cu apă potabilă a localităților afectate din Prahova

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată începând de luni, dacă sunt respectate toate etapele de tratament și verificare, subliniind că decizia finala va veni de la Direcția de Sănătate Publică.

„Începând de luni, eu cred că dacă ne încadrăm pe calendar și înțeleg că toate autoritățile dau asigurări că se parcurg toate etapele pentru a fi tratată apa, luni va putea să înceapă să curgă apa care este tratată, dar, atenție, ea va ajunge mai rapid la localitățile mai apropiate de acest sistem și în timp un pic mai mare la localitățile mai îndepărtate”, a declarat ministrul, joi, la Digi24.

Totuși, Diana Buzoianu a specificat: „până la urmă DSP va avea ultimul cuvânt și el va trebui să stabilească foarte clar care sunt criteriile legale, optime de a da drumul la această apă. Înțeleg că de astăzi, chiar ieri sau astăzi, au luat deja probele biologice pentru o primă testare”.

Buzoianu a declarat că nu își poate exprima o opinie personală privind calitatea apei: „Răspunsul DSP este răspunsul oficial și el trebuie să fie urmat. În mod evident, ei sunt experții pe acest domeniu și ei vor spune exact care sunt etapele care trebuie să fie parcurse și verificările. Eu nu pot să zic da sau nu, asta zic. Ei vor trebui să zică în aceste zile dacă da sau nu, respectând bineînțeles condițiile legale și condițiile care trebuie să fie îndeplinite. Pentru că nu mai vreau să intru în această discuție să îmi dau eu cu părerea. Prefer să decidă experții”.

Întrebată dacă a pus presiune asupra directorului ESZ Prahova pentru a da drumul la apă, Diana Buzoianu a răspuns că nu a adresat nicio întrebare direct acestuia: „Nici măcar n-am pus întrebarea către directorul de la Prahova. Am pus două întrebări către reprezentanții de la DSP dacă există posibilitatea să fie dată apă menajeră și dacă există condiții diferite, limite diferite de potabilitate pentru apă menajeră sau apă potabilă. Mi s-a răspuns că nu și că trebuie să fie urmați toți pașii. Am trecut mai departe și după aceea, bineînțeles, director de la operatorul din Prahova a considerat că aceste două întrebări au fost o mare mare presiune pusă pe ei”.