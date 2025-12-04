search
Joi, 4 Decembrie 2025
Ministrul Mediului, vizită surpriză la barajul Paltinu. Diana Buzoianu: „Când ești pe teren fără să anunți, vezi cum arată realitatea”.

Publicat:

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a făcut joi, 4 decembrie, o vizită surpriză la barajul Paltinu, pentru a vedea care este realitatea din teren, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități.

Până luni, ar trebuie să existe apă în conducte, spune ministrul. FOTO Facebook Diana Buzoianu
Până luni, ar trebuie să existe apă în conducte, spune ministrul. FOTO Facebook Diana Buzoianu

 „Am vrut să văd exact cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorități, tocmai pentru că ne dorim să vedem realitatea, nu ne dorim să vedem o realitate cosmetizată”, a declarat Buzoianu pentru Digi24.

 Ministrul Mediului a argumentat că, atunci „când vine oficialul toată lumea se pregătește într-un mod, când ești pe teren fără să anunți, vezi, de fapt, cum arată realitatea”.

„Suntem pe calendarul ca până lunea viitoare să avem apă în conductă”

Potrivit ministrului, până luni, ar trebuie să existe apă în conducte:

„Apa de la operatorului ESZ a terminat procesul de tratare și urmează acuma să ajungă către operatorii economici, dar și către Hidro Prahova, unde are de asemenea de parcurs un proces de tratare, unde trebuie să fie verificat de către DSP-uri, să aibă toate analizele făcute 72 de ore din câte am înțeles. Deci suntem pe calendarul ca până lunea viitoare să avem apă în conductă, sperăm să se păstreze în continuare”, a declarat ea.  

Diana Buzoianu a mai spus că vor urma precipitații slab în aceste zile, dar „din câte am înțeles, vorbim cu toate autoritățile, nu va crește turbiditatea cu aceste ploi”.

„Nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local”

Amintim că, tot joi, ministrul Mediului a respins, la Digi24, acuzațiile PSD privind gestionarea crizei de apă din Prahova, precizând că responsabilitatea aparține instituțiilor locale, unde au fost numiți „directori politici”. Diana Buzoianu a declarat că Ministerul Mediului nu a fost avertizat în niciun moment despre posibilitatea unei crize de apă.  

Declarațiile politice în această situație nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local, în care, într-adevăr, de-a lungul anilor au fost numiți peste tot oameni politici. Ajunge să ne uităm la CV-ul domnului director de la ESZ să vedem această realitate”, a spus ministrul.

Buzoianu a subliniat că problemele au fost generate de „politizări extraordinare”, inclusiv în instituțiile de mediu de la nivel local, acolo unde ar fi trebuit gestionate toate lucrările care au prevenit, în mod normal, astfel de crize.

