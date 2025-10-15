search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României

0
0
Publicat:

Andrei Caramitru insistă că e nevoie de măsuri urgente pentru a evita intrarea în faliment a României. Economistul propune un set de măsuri despre care spune că ar trebui discutate cât mai curând în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Andrei Caramitru. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Andrei Caramitru. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Andrei Caramitru avertizează că România riscă să colapseze economic și nu numai și insistă pentru o serie de măsuri care ar avea rol să evite o catastrofă. Într-o postare pe Facebook, Caramitru enumeră măsurile care s-ar impune, în opinia sa.

„Condițiile esențiale pentru ca România să nu dea faliment, să nu colapseze sub nebunia ruso-extremistă și să se dezvolte în continuare, să își dubleze PIB-ul (deci și salariile și pensiile): 1) reduse cheltuielile statului cu 15% și colectat TVA-ul acum fraudat. Adică: reformă regional-administrativă, digitalizare, închise clanurile mafiotice de importatori, reduse masiv subvențiile. Ținta trebuie să fie 1 milion maxim de bugetari în 3 ani și colectare 90% din TVA. 2) încurajată munca, urbanizarea, investițiile, cercetarea și școlile de meserii făcute de bresle private - prin Cod fiscal. Adică - reduse masiv ajutoarele sociale, dar și taxele pe muncă, susținută mutarea la oraș la casa nouă, taxe mici pe investiții noi (dar penalizată decapitalizarea firmelor prin plata excesivă de dividende). Trebuie descurajate cheltuielile de fițe prin taxe mai mari, deduceri mari pentru cercetare și educație”, spune economistul.

Mai puțini bani pentru asistații social și taxe pe muncă mai mici

Mai departe, Andrei Caramitru vine cu alte propuneri de ținte care, în opinia lui, ar trebui implementate rapid.

„Ținte ar fi așa: redus cu 50% numărul de asistați social și de pensii înainte de vârsta legală. 1/3 din elevi în școli de meserie organizare de bresle (nu de stat), 100.000 de apartamente noi pe an legate de contracte de muncă în orașe, taxe la jumate pe muncă pentru salariile mici și pentru tineri”, mai spune Caramitru.

Și pentru că nicio economie nu poate să funcționeze fără energie, Andrei Caramitru consideră că ar trebui dublată producția de gaze, care să susțină industria petrochimică. România, care e sufocată de prețurile enorme ale energiei, trebuie să își sporească urgent producția.

„Energie - dublată producția, utilizate gazele din Marea Neagră și Caragea în petrochimie, investiții mari în balansarea rețelei (baterii). E nevoie de minim 30 miliarde de euro investiții și reducerea fragmentării - create prin fuziuni 2 mari companii campioni naționali / regionali. Asta duce la prețuri la mici de energie, deci stimularea industriei”, mai arată economistul.

În același timp, la punctul 4, el propune o dezvoltare a infrastructurii prin conectarea celor 3 Mări, un proiect care bate pasul de loc de ani buni.

„Infrastructura - legate cele 3 mări (Gdansk - Lviv - Constanța - Alexnadropolis) și Chișinău de Iași și de Transilvania. Asta va crea post război un pol imens de dezvoltare Lviv - Cernăuți - Suceava - Iași - Bacău - Chișinău. Stimularea finanțărilor private - regândite complet procedurile de risc la bănci / regulile BNR plus legislația pe insolvență. Stimulate masiv fondurile de investiții si cotarea la bursă”, mai scrie el.

Temă pentru CSAT

În același timp, Andrei Caramitru insistă pentru ceea ce el numește destructurarea rețelelor de foști securiști, fără a da alte indicii. Economistul nu a uitat nici de justiție și spune că toate aceste teme ar trebui discutate direct în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Esențial - destructurate complet rețelele de foști securici care lucrează cu rușii, austriecii, ungurii și alții (plus agenții direcți ai ălora) care au ca misiune fix să blocheze cele 5 puncte de mai sus. Curățenie totală.  7) Justiția - termene scurte de judecată și predictibilitate (adică folosirea obligatorie a cazurilor judecate precedent în situații similare, și sancțiuni grave dacă se tărăgănează procesul). Eliminată posibilitatea de blocaj absolut prin justiție / CCR la măsuri de reformă. Trebuie făcute toate cele 7 ca să ajungem la nivelul european de dezvoltare și să evităm colaps complet. Este foarte, foarte important. Eu aș băga temele astea la nivel de CSAT ca probleme cheie de siguranță națională ca să se și întâmple”, încheie Andrei Caramitru.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
gandul.ro
image
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
mediafax.ro
image
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
fanatik.ro
image
Se pensionează la 48 de ani și vrea să lucreze în privat. Cine este Mihail Udroiu, judecătorul care a respins arestările din dosarul Nordis
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
gsp.ro
image
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
observatornews.ro
image
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ce comisioane se percep în cazul pensiilor private obligatorii. Cifre exacte
playtech.ro
image
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicală a legendarului pilot a depus plângere
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați la ordin. Ce riscă cei care nu se prezintă
mediaflux.ro
image
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”