„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României

Andrei Caramitru avertizează că România riscă să colapseze economic și nu numai și insistă pentru o serie de măsuri care ar avea rol să evite o catastrofă. Într-o postare pe Facebook, Caramitru enumeră măsurile care s-ar impune, în opinia sa.

„Condițiile esențiale pentru ca România să nu dea faliment, să nu colapseze sub nebunia ruso-extremistă și să se dezvolte în continuare, să își dubleze PIB-ul (deci și salariile și pensiile): 1) reduse cheltuielile statului cu 15% și colectat TVA-ul acum fraudat. Adică: reformă regional-administrativă, digitalizare, închise clanurile mafiotice de importatori, reduse masiv subvențiile. Ținta trebuie să fie 1 milion maxim de bugetari în 3 ani și colectare 90% din TVA. 2) încurajată munca, urbanizarea, investițiile, cercetarea și școlile de meserii făcute de bresle private - prin Cod fiscal. Adică - reduse masiv ajutoarele sociale, dar și taxele pe muncă, susținută mutarea la oraș la casa nouă, taxe mici pe investiții noi (dar penalizată decapitalizarea firmelor prin plata excesivă de dividende). Trebuie descurajate cheltuielile de fițe prin taxe mai mari, deduceri mari pentru cercetare și educație”, spune economistul.

Mai puțini bani pentru asistații social și taxe pe muncă mai mici

Mai departe, Andrei Caramitru vine cu alte propuneri de ținte care, în opinia lui, ar trebui implementate rapid.

„Ținte ar fi așa: redus cu 50% numărul de asistați social și de pensii înainte de vârsta legală. 1/3 din elevi în școli de meserie organizare de bresle (nu de stat), 100.000 de apartamente noi pe an legate de contracte de muncă în orașe, taxe la jumate pe muncă pentru salariile mici și pentru tineri”, mai spune Caramitru.

Și pentru că nicio economie nu poate să funcționeze fără energie, Andrei Caramitru consideră că ar trebui dublată producția de gaze, care să susțină industria petrochimică. România, care e sufocată de prețurile enorme ale energiei, trebuie să își sporească urgent producția.

„Energie - dublată producția, utilizate gazele din Marea Neagră și Caragea în petrochimie, investiții mari în balansarea rețelei (baterii). E nevoie de minim 30 miliarde de euro investiții și reducerea fragmentării - create prin fuziuni 2 mari companii campioni naționali / regionali. Asta duce la prețuri la mici de energie, deci stimularea industriei”, mai arată economistul.

În același timp, la punctul 4, el propune o dezvoltare a infrastructurii prin conectarea celor 3 Mări, un proiect care bate pasul de loc de ani buni.

„Infrastructura - legate cele 3 mări (Gdansk - Lviv - Constanța - Alexnadropolis) și Chișinău de Iași și de Transilvania. Asta va crea post război un pol imens de dezvoltare Lviv - Cernăuți - Suceava - Iași - Bacău - Chișinău. Stimularea finanțărilor private - regândite complet procedurile de risc la bănci / regulile BNR plus legislația pe insolvență. Stimulate masiv fondurile de investiții si cotarea la bursă”, mai scrie el.

Temă pentru CSAT

În același timp, Andrei Caramitru insistă pentru ceea ce el numește destructurarea rețelelor de foști securiști, fără a da alte indicii. Economistul nu a uitat nici de justiție și spune că toate aceste teme ar trebui discutate direct în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Esențial - destructurate complet rețelele de foști securici care lucrează cu rușii, austriecii, ungurii și alții (plus agenții direcți ai ălora) care au ca misiune fix să blocheze cele 5 puncte de mai sus. Curățenie totală. 7) Justiția - termene scurte de judecată și predictibilitate (adică folosirea obligatorie a cazurilor judecate precedent în situații similare, și sancțiuni grave dacă se tărăgănează procesul). Eliminată posibilitatea de blocaj absolut prin justiție / CCR la măsuri de reformă. Trebuie făcute toate cele 7 ca să ajungem la nivelul european de dezvoltare și să evităm colaps complet. Este foarte, foarte important. Eu aș băga temele astea la nivel de CSAT ca probleme cheie de siguranță națională ca să se și întâmple”, încheie Andrei Caramitru.