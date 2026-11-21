Timp de aproape 20 de ani, niciun premier român nu a fost invitat oficial la Londra, iar investițiile britanice în țara noastră rămân modeste raportat la potențial. În același timp, Marea Britanie nu a trimis trupe permanente în România, așa cum au făcut Statele Unite și Franța. Politologul Cristian Nițoiu, profesor la Universitatea Loughborough din Londra, explică pentru „Adevărul” motivele geopolitice din spatele acestei rezerve, dar și felul în care lipsa de viziune a diplomației românești ne face să pierdem investiții și influență.

Marea Britanie a trimis în România doar misiuni de poliție aeriană Foto: AI-generated illustration

Cristian Nițoiu explică, în analiza sa, care sunt limitele relației bilaterale, efectele Brexitului, problemele interne ale Londrei și blocajele din Ministerul de Externe din România care fac ca parteneriatul dintre cele două state, deși bun pe hârtie, să nu își atingă întregul potențial.

Brexitul a dăunat Marii Britanii, consideră politologul, dar și relației dintre Londra și Uniunea Europeană. Comunitatea română din Marea Britanie a resimțit acest lucru, însă la București efectele nu au fost neapărat serioase.

„Principalul lucru care s-a schimbat odată cu Brexit e că nu am mai avut un număr foarte mare de români care să emigreze în Marea Britanie. Pentru că odată cu Brexit este mult mai greu să obții un loc de muncă aici, o viză, pentru că în momentul în care Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană, dreptul la muncă al românilor și al tuturor cetățenilor europeni a dispărut. Deci nu am mai văzut acel aflux de cetățeni români sau de cetățeni ai Uniunii Europene în Marea Britanie. Dacă Marea Britanie va deveni membru din nou, cu siguranță vom vedea un număr mai mare de români care vor încerca să vină pentru a avea un loc de muncă în Marea Britanie. În rest, nu cred că sunt consecințe foarte mari asupra României, deși, dacă ne gândim istoric, Marea Britanie a fost unul dintre principalii susținători ai integrării României în Uniunea Europeană”, spune Nițoiu.

De ce ne iau fața Polonia și Ungaria: puterea lobby-ului istoric

El consideră că relațiile dintre cele două state sunt bune și amintește că Londra a oferit susținere Bucureștiului, inclusiv în drumul României spre integrarea europeană.

„În general, parteneriatul dintre România și Marea Britanie este puternic, dar substanța relațiilor dintre cele două țări nu cred că se va schimba. Dacă ne gândim istoric, Marea Britanie a fost unul dintre principalii susținători ai integrării României și, în general, parteneriatul dintre cele două țări nu cred că se va schimba”, mai spune el.

Totuși, relațiile bilaterale ar putea fi mult mai strânse cu tot ceea ce implică ele. Din punct de vedere economic, Marea Britanie nu se regăsește nici măcar în top 10 investitori în România, ceea ce arată o anumită rezervă a oamenilor de afaceri sau a companiilor din insulă. În schimb, Marea Britanie are investiții mult mai mari în țări ca Polonia și Ungaria. Cele două țări au avut și au infinit mai multe argumente comparativ cu România, inclusiv în relațiile cu Marea Britanie.

„Londra, în general, este deschisă către cooperarea cu multe state, dar cred că depinde și de celelalte state cum încearcă să-i atragă pe britanici. Desigur, în cazul Poloniei există o comunitate poloneză din secolul al XIX-lea aici, care a putut să facă lobby pentru o relație mai bună cu Polonia. La fel, există o comunitate maghiară foarte activă. România, din păcate, nu are aceste comunități istorice de emigranți din secolul XIX care să fie deja stabiliți aici de o perioadă lungă și care să aibă capacitatea de a influența procesul politic. Deci nu e greșit să spunem că ungurii și polonezii au comunități mult mai active acolo, că știu cumva să fie mai convingători. Și cred că ăsta ar fi unul dintre motive. Un motiv similar cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, unde diaspora poloneză sau maghiară sunt cu mult mai importante și mai influente decât cea română”, punctează politologul.

Politologul Cristian Nițoiu e cercetător și predă la Universitatea Loughborough din Londra Foto: Arhivă personală

Chiar și așa, el remarcă o dinamică pozitivă, inclusiv în plan comercial. Există companii multinaționale britanice care, chiar dacă nu au investit la fel pe cât au făcut-o în țări ca Polonia, Ungaria și Cehia, încep să își îndrepte privirea și spre România. De altfel, conform unei analize a BNR, relația economică dintre Marea Britanie și România se bazează pe un parteneriat strategic în extindere, cu accent pe energie, imobiliare, industrie și tehnologie, deși poziția Regatului Unit în clasamentul investitorilor străini direcți a înregistrat fluctuații. După capitalul social subscris la Registrul Comerțului, Marea Britanie se situează pe locul 12 într-un clasament al țărilor care au investit în România, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

„Sigur că Polonia, Ungaria și Cehia au cumva relații mai importante, dar nu aș generaliza și nu aș spune nici că relația între Marea Britanie și România este rece. Dacă ne uităm, multe firme multinaționale de drept care operează în România provin din Marea Britanie, dar trebuie să ne uităm la date aici. Dar, în mare parte, pentru Marea Britanie, România nu este diferită față de Bulgaria, de exemplu, sau față de Serbia, din punct de vedere economic”, mai afirmă expertul.

De ce nu avem trupe britanice în România, spre deosebire de SUA și Franța

Din punct de vedere militar și al securității, România este evident mai interesantă decât țări ca Serbia, care tradițional s-au aflat în sfera de influență a Moscovei. De altfel, România și Marea Britanie au dezvoltat un parteneriat încă din 2003. Parteneriatul strategic a fost revizuit în 2011 și actualizat printr-o declarație comună la nivel de miniștri de externe în martie 2023.

Victoria democraților împotriva lui Trump ascunde o capcană. Greșelile care îi pot costa alegerile din 2028

Cu toate acestea, timp de 17 ani, niciun premier român nu a fost invitat de omologii britanici la Londra. Abia la finalul anului 2024, fostul premier Marcel Ciolacu a efectuat o vizită de lucru la Londra pentru a consolida parteneriatul strategic bilateral cu Regatul Unit, iar discuțiile de atunci au fost despre consolidarea cooperării economice, a parteneriatului de apărare, precum și despre energie și securitate.

Chiar și așa, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie nu a dorit să trimită trupe în România. Cristian Nițoiu crede că acest detaliu ar trebui legat de faptul că Londra nu ar avea o armată la fel de numeroasă și la fel de bine dotată ca Statele Unite și Franța. În plus, interesele britanice exced spațiul european, depășind resursele țării. Nu este mai puțin adevărat, însă, că Marea Britanie a participat la misiunile de poliție aeriană în România cu avioane Eurofighter Typhoon.

„Din punct de vedere militar și strategic, da, cu siguranță România este considerată un centru foarte important la Marea Neagră, care poate asigura apărarea NATO. Dar, acum nu știu, nu pot să comentez asupra strategiei Marii Britanii în ceea ce privește staționarea trupelor. Pentru că și ei au un număr limitat de trupe. Nu îi putem compara cu Franța, cu Statele Unite. Și au interese globale. Pentru că, dacă ne gândim la relația cu fostele țări care au făcut parte din Imperiul Britanic, există foarte multe trupe britanice care sunt staționate pe teritoriile acestor state. Dacă ne uităm la Singapore, de exemplu, și țări africane, prin Caraibe. Și cred că motivul principal ar fi că Marea Britanie, având un număr relativ mic de trupe și ele necesitând o împărțire de-a lungul intereselor strategice ale Marii Britanii, s-ar putea ca România să nu fie o prioritate din punctul ăsta de vedere”, mai spune Nițoiu.

În același timp, Marea Britanie se confruntă cu probleme economice serioase, ceea ce face ca resursele Londrei să fie și mai limitate în această perioadă.

„Trebuie să ne gândim și la faptul că Marea Britanie este într-o perioadă în care își reanalizează prioritățile internaționale. Brexitul, într-adevăr, nu a adus rezultatul scontat. Economia este în declin. Mă uitam zilele trecute că unele zone din Anglia, din nordul Angliei, sunt printre cele mai sărace din Europa. Deci avem o polarizare imensă în ceea ce privește dezvoltarea economică în țară și prioritatea principală a ultimelor două guverne a fost să rezolve disparitățile economice în cadrul țării. Și asta ar însemna că există mai puțină apetență și interes pentru a colabora și a investi într-un stat ca România”, arată Nițoiu.

Ce pun pe masă polonezii și ce oferă românii în negocierile cu Londra

El consideră și că România, în raport cu Londra, s-a concentrat în a scoate în față problemele de securitate și a trecut în plan secund cele economice și comerciale. Și o spune din proprie experiență.

„Pentru câțiva ani am fost parte a unui grup de lucru al Guvernului Britanic privind abordarea Marii Britanii față de statele din centrul și estul Europei. Și erau acolo reprezentanți din marea majoritate a statelor ca Ungaria, Cehia, România. Iar cei care au venit de la noi ca experți și reprezentanți, principalul lucru pe care l-au pus pe masă, ca să spun așa, a fost că România poate contribui la securitatea NATO și a flancului estic. Pe când ceilalți reprezentanți, de exemplu din Polonia, Ungaria sau din Cehia, vorbeau mai mult despre cooperarea economică dintre Marea Britanie și statele lor. Poate și asta să ne spună ceva despre prioritățile României. Nu că este rău să ne gândim la securitate, chiar se impune să facem acest lucru. Dar poate că ar trebui insistat puțin și pe partea economică”, crede expertul.

Autorităților române le-ar reveni sarcina de a strânge legăturile cu Londra, atât în plan economic, cât și în planul securității. În același timp, ar fi nevoie de un lobby mult mai susținut și din partea românilor care trăiesc în Insulă, după modelul comunităților poloneze și ungare.

Va pierde România bani europeni după aderarea Ucrainei? Negocierile decisive pentru viitorul fondurilor, explicate de eurodeputatul Siegfried Mureșan

„Nu știu dacă ambasada lucrează în mare parte pentru a sprijini oamenii de afaceri și antreprenorii din România. În mare parte, ambasada de aici lucrează cu diaspora pentru a organiza evenimente culturale. Alte ambasade au secțiuni economice foarte importante care ajută la susținerea mediului economic din propriile țări. Dar o altă zonă de colaborare, pe care o văd foarte des menționată în presa de aici, este colaborarea în ceea ce privește poliția din Marea Britanie și din România pe crimă transfrontalieră, crimă organizată, trafic de ființe umane. Aici există o colaborare instituționalizată unde sunt schimburi foarte dese de experiență, unde sunt operațiuni comune foarte dese între polițiștii din Marea Britanie și din România”, mai afirmă politologul.

„Unii văd detașarea în ambasade ca pe o vacanță prelungită”

În opinia sa, s-ar impune o dezbatere despre felul în care diplomația română, inclusiv cea economică, se achită de sarcini în statele importante și nu numai. O problemă ar ține, spune el, de abordarea problemei și de felul în care se acționează.

„Cred că e o dezbatere mai largă aici despre capacitatea Ministerului de Externe și cum Ministerul își înțelege propriile funcții și despre oamenii care sunt detașați în ambasade din alte ministere. Pentru că, tradițional, Ministerul de Externe este foarte conservator. Diplomații nu încearcă să-și depășească propriile atribuții care, din nou, în mod tradițional, au fost limitate. Iar în ambasade avem și reprezentanți ai diverselor ministere de resort. De exemplu, economie sau transporturi, sau turism. Dar, de obicei, din câte am înțeles la un nivel mai informal din discuțiile cu diverși diplomați, de cele mai multe ori cei care sunt detașați în ambasade sunt detașați mai mult prin prisma relațiilor personale”, subliniază profesorul român.

O soluție posibilă aici ar fi, în viziunea sa, reformarea Ministerului de Externe și stabilirea unor obiective mai ambițioase pentru reprezentarea României.

„Există și cazuri în care anumiți diplomați văd această detașare ca pe o vacanță prelungită. Și de multe ori nu avem o strategie mai largă pentru utilizarea capacităților diplomatico-economice pentru a ajuta firmele din România. Mai degrabă, lucrurile sunt făcute din inerție și sunt făcute doar ca să fie făcute. Adică oamenii care lucrează în domeniu nu au suportul instituțional pentru a avea același rezultat ca alte ambasade ale altor state. Și de multe ori succesul, dacă apare, se datorează mai degrabă expertizei și interesului anumitor diplomați sau anumitor oameni detașați din acel minister mai degrabă decât unei strategii clare”, încheie Cristian Nițoiu.