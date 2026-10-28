 Gafă a ministrului Transporturilor. El a botezat un tunel de pe Autostrada Sibiu-Pitești cu numele unui actor celebru | adevarul.ro
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Video Gafă a ministrului Transporturilor. El a botezat un tunel de pe Autostrada Sibiu-Pitești cu numele unui actor celebru

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Ştefan Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a vizitat, marţi, șantierul Secțiunii 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu–Pitești. 

Într-un discurs despre stadiul lucrărilor, ministrul a greşit numele tunelului Momaia, pe care l-a redenumit „Momoa". O confuzie care pare să trimită la actorul Jason Momoa, cunoscut pentru rolurile din „Aquaman”, „Game of Thrones” și „Dune”.

„Am fost și în tunelul «Momoa», care are o distanță de 1,35 kilometri. Am văzut și toate sistemele de siguranță. Sunt undeva în jur de 2500, un sistem complex care va asigura traficul pe toată perioada”, a declarat Ștefan Ovidu Popa în candrul conferinței de presă organizată pe șantierul autostrăzii.

În luna noiembrie ar putea fi daţi în circulaţie alţi aproape 10 km din Autostrada Sibiu–Pitești. Tunelul Momaia are o lungime de 1,35 km.

Miercuri, a promis Ştefan Ovidiu Popa, urmează să discute cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, alături de echipele tehnice ale celor două ministere pentru a debloca procedurile şi a accelera lucrările  pe celelalte două loturi, 3 şi 2, unde activitatea se desfășoară la 45% din capacitatea șantierelor, din cauza unui acord de mediu revizuit, a cărui procedură este blocată.  

„Loturile 3 şi 2 fac legătura dintre Tigveni până la Boiţa, Tigveni - Cornetul şi Cornetul - Boiţa. Din păcate, pe aceste două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. Nu s-a întâmplat nimic la Ministerul Mediului, dar din a doua zi de mandat am luat deja legătura cu noul ministru, cu doamna Intotero şi mâine am stabilit la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu dumneaei pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit”, a spus ministrul Popa.

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