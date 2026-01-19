Video Autostrada Sibiu–Pitești: lucrările în tunelul Momaia avansează rapid, circulația pe secțiunea 4 ar putea fi deschisă înainte de termen

Lucrările în tunelul Momaia, parte a secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), progresează într-un ritm alert, transmite Cristian Pistol, directorul CNAIR.

„Se montează sistemele specializate în tunelul Momaia (secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești)!”, a anunțat Cristian Pistol, șeful CNAIR.

Constructorul austriac PORR a început montarea sistemelor antiincendiu, a instalațiilor pentru evacuarea fumului și a noxelor în caz de incendiu, precum și a sistemelor de iluminat, vitale pentru siguranța traficului.

În perioada următoare urmează instalarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului – două pietonale și una auto –, aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor și colmatarea rosturilor de dilatație ale căilor de rulare.

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș, lungă de 9,86 kilometri, a ajuns la aproape 85%.

„În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești va fi deschisă încă din acest an, mai devreme decât termenul contractual din februarie 2027”, a precizat Pistol.

Proiectul are o valoare de 1,67 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Deschiderea traficului mai devreme decât era planificat reprezintă o veste bună pentru șoferi.