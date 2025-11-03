Cum se apără jandarmul care a dat amenda de la Colectiv: „Domnul Rădună ne-a sfidat / Soția a fost căutată la muncă”

Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, a declarat că regretă decizia luată în timpul evenimentului.

Într-un dialog cu jurnalistul Claudiu Pândaru, tânărul de 26 de ani a explicat că nu a anticipat impactul negativ al acțiunii sale. El a spus că într-o situație similară, ar fi optat pentru un avertisment verbal sau scris.

„Regret mult ce s-a întâmplat. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus jandarmul, recunoscând că, după ce incidentul a devenit public, a devenit ținta amenințărilor și injuriilor online.

„Părinții mei sunt devastați, iar soția mea a fost căutată la locul de muncă. Nu sunt bine”, a mărturisit acesta, subliniind impactul personal și emoțional pe care îl are întreaga situație.

Potrivit declarației sale, incidentul a avut loc deoarece organizatorul nu a permis altor persoane să participe la aprinderea lumânărilor.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul. Un organizator, dacă nu dorește participarea altor persoane, ar trebui să ne informeze. Noi ne-am aflat prinși între ciocan și nicovală, între oamenii care așteptau să aprindă lumânări și domnul Rădună, care nu permitea accesul. Ne duceam la el și îl rugam frumos, dar ne sfida”, a explicat jandarmul.

De partea cealaltă, Marian Rădună a povestit că, de la Universitate, s-a alăturat marșului un bărbat cu un steag, cunoscut pentru participarea la proteste AUR. În plus, un alt participant a încercat să tămâieze zona, ceea ce Rădună a considerat nepotrivit.

„Noi nu am vrut să fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru că România a eșuat acolo”, a spus organizatorul.

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca zece ani de la tragedia Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 65 de tineri și-au pierdut viața. Participanții s-au adunat la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club din Piața Bucur, unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

La fostul club Colectiv, 25 de persoane mai țineau un moment de reculegere după ora permisă, iar organizatorul Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, sumă redusă la 500 de lei dacă este plătită în 15 zile

Ulterior, Jandarmeria Română a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv, precizând că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.

Godină critică dur reacția conducerii Jandarmeriei

Polițistul Marian Godină a reacționat pe Facebook după ce Jandarmeria Română și-a cerut scuze public pentru amenda aplicată activistului Marian Rădună.

„Un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului”, a spus polițistul, precizând că legea este „mai îngăduitoare” în cazul comemorărilor.

Potrivit lui, marșul s-a încheiat la ora 20, însă „după ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări”. În zonă au apărut „niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Au voie? Păi au, nu?”, scrie Godină.