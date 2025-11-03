search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Marian Godină sare în ajutorul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv. „Ar trebui să vă fie rușine”

Publicat:

Polițistul Marian Godină critică dur reacția conducerii Jandarmeriei după ce activistul Marian Rădună a fost amendat la marșul comemorativ dedicat victimelor din clubul Colectiv.

FOTO Facebook
FOTO Facebook

Marian Godină a reacționat pe Facebook după ce Jandarmeria Română și-a cerut scuze public pentru amenda aplicată activistului Marian Rădună, organizator al marșului de comemorare a victimelor incendiului de la Colectiv.

„Zilele trecute, cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis”, a scris Godină, pe pagina sa de Facebook.

„Un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului”, a spus polițistul, precizând că legea este „mai îngăduitoare” în cazul comemorărilor.

Potrivit lui, marșul s-a încheiat la ora 20, însă „după ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări”. În zonă au apărut „niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Au voie? Păi au, nu?”, scrie Godină.

El afirmă că Marian Rădună „nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui”, iar în acel moment „comemorarea se transformă într-o adunare publică”.

„Jandarmul interpretează legea astfel și îi aplică organizatorului o sancțiune contravențională pentru depășirea orei 23 pentru ADUNARE PUBLICĂ, nu pentru comemorare”, explică polițistul.

Godină critică însă atitudinea conducerii Jandarmeriei: „Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern. Șeful Jandarmeriei Române a făcut de râs Jandarmeria Română.”

El mai spune că „legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, în niciun caz de noi, care doar ne dăm cu părerea”.

Referindu-se la tânărul jandarm care a dat amenda, Godină a scris: „Ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om care, deși ocupă o funcție publică, nu e o persoană publică. I-ați căutat soția la serviciu, părinții lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani.”

„Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi.”

Godină a adăugat și un comentariu cu subînțeles politic: „Astăzi, în spatele președintelui Nicușor Dan se afla fix activistul cu pricina, sper să fie doar o coincidență...”

Activistul Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat victimelor Colectiv, a fost amendat joi seară de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

El a publicat pe Facebook momentul în care a fost sancționat, în timp ce în fața fostului club Colectiv se mai aflau aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere.

Jandarmeria Română a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv, precizând că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.

